﻿Die Vonovia-Häuser an der Seidnitzer Straße in Dresden sind fertig

Beim heftig umstrittenen und bisher größten Neubauprojekt der Vonovia in Dresden sind alle Wohnungen vermietet und auch die letzten bezugsfertig. Warum es Strom vom Dach, aber weder Tiefgaragen noch Heizkörper gibt.

Dresden. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit sind die fünf neuen Wohnhäuser der Vonovia in den Höfen an der Seidnitzer Straße fertig, alle 132 Wohnungen darin vermietet. Zum Abschluss seines bisher größten Neubauprojekts in Dresden gab das Wohnungsunternehmen, das dafür 25 Millionen Euro investiert hat, gemeinsam mit Projektleitern und dem Architekten einen Überblick. Die Nettokaltmieten für die Wohnungen mit zwei bis fünf Räumen und 40 bis 100 Quadratmetern Wohnfläche lägen zwischen 9,50 und 11,50 Euro und damit unter der örtlichen Vergleichsmiete von 12,50 Euro, teilte Alexander Wuttke, Regionalleiter Dresden bei Vonovia, mit.