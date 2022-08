In Dresden hat sich die letzte Tierklinik abgemeldet. Wer hilft jetzt, wenn das Haustier nachts oder an Wochenenden krank wird? Der Präsident der Sächsischen Landestierärztekammer gibt Auskunft.

Dresden. „Tierärzteschaft in der Krise“ schreibt eine Tierärztin, die namentlich nicht genannt werden will, und macht auf ein Problem in Dresden aufmerksam: Zum 1. Juli hat die letzte Tierklinik in der Landeshauptstadt ihren Klinikstatus abgegeben. Das heißt, so die Tierärztin, es gibt keinen Notdienst mehr 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. „Das tierärztliche Kliniksterben geht weiter. Auf der anderen Seite haben sich in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen Haustiere angeschafft. Wer versorgt jetzt die Notfälle nachts und am Wochenende?“, fragt die Frau.

Notversorgung nicht gefährdet