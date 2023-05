﻿Die Hauptstraße als grünes Herz der Neustädter Seite: Man könnte, wenn man wollte

Mangelnde Räume für Kreative

Die 40 geplanten Räume an der ehemaligen Operette werden wohl für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt. Was also tun, angesichts der Knappheit von Räumen für Kreative? Beim Werkstatt-Tag der Dresdner Grünen gab es konkrete Ideen und die Feststellung, dass es gar nicht so einfach ist.