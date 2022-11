﻿Fünf große Sorgen der Eltern in Dresden

Dresden. Nach zwei Wochen Ferien beginnt die Schule wieder. Bei den Eltern der Schüler in Dresden ist das mit vielen Sorgen verbunden. Achim Horeni vom Kreiselternrat erklärt auf DNN-Anfrage, wo der Schuh derzeit besonders drückt.

Energieeinsparungen

Die Einschätzungen der Eltern sind noch zurückhaltend. Aktuell habe die Heizsaison noch gar nicht richtig begonnen – die bisherigen Maßnahmen „scheinen aber noch ausgewogen und angemessen zu sein“. Auch wenn Flure und Nebenräume weniger beheizt werden, sollte ein „Unterricht im warmen Klassenzimmer weiter möglich sein“. Die Schulen seien natürlich aufgefordert, ihre Gebäude nicht durch vermindertes Heizen zu schädigen – aber hier scheine bisher ausgewogen gehandelt zu werden.

Schulessenspreise

Das ist „eines der großen Themen in diesem Schuljahr“, erklärt die Interessenvertretung, „da für uns Eltern die Belastungen doch deutlich gestiegen sind“. Mit einer Bandbreite beim Schulessen von drei Euro bis über fünf Euro pro Mahlzeit und Kind sei es „mittlerweile auch Glückssache, welcher Anbieter an der Schule des Kindes kocht“. Familien mit mehreren Kindern, die nicht vom Bildungspaket profitieren, stünden „nun vor Kosten von mehreren hundert Euro pro Monat“. Nach Ansicht des Kreiselternrats habe dies „mit verlässlicher Ganztagsbetreuung an der (Grund-)Schule nicht mehr viel zu tun“. Daher hatten die Eltern bereits im Sommer einen Forderungskatalog aufgestellt, der inzwischen in einem ersten Runden Tisch mit Essensanbietern, Stadträten und Verwaltung konkretisiert worden seien.

Die Eltern fordern ein „Dresdner Essen“ an jeder Schule, das sich preislich am unteren Viertel der aktuellen Preisbandbreite (3 bis 3,50 Euro) orientiert, das jedoch trotzdem gesund, abwechslungsreich und schmackhaft sei. Erste Essensanbieter hätten signalisiert, dass dies möglich sei. Auf die Gegebenheiten vor Ort (Menüausgabe oder Büffetsystem) müsse Rücksicht genommen werden. Der Kreiselternrat nehme auch die Stadt in die Pflicht und erwartet, dass für diese Essen die Betriebskostenpauschale gesenkt oder gestrichen werde. Die Eltern fordern zudem eine Verbesserung ihrer Position gegenüber den Lieferanten über die Konzessionsverträge. Essenanbieter sollte zu konkreten Vorschlägen zur Preisbegrenzung veranlasst werden.

Corona-Pandemie

Die Elternvertretung beobachte das Thema Corona genau, heißt es. Im Moment scheine es nicht das drängendste Problem an den Schulen zu sein, „auch wenn uns Berichte erreicht haben, dass an einzelnen Schulen ein geordneter Unterricht zumindest zeitweilig gefährdet war“. Auch in der nächsten Zeit seien Bildungsgerechtigkeit und Gesundheitsschutz gegeneinander abzuwägen. „Wir rechnen damit, dass im dritten Corona-Winter die Bildung in der Abwägung die Nase vorn haben wird, gut so!“, erklärte der Kreiselternrat.

Eine Maskenpflicht an Schulen „sehen wir mittlerweile einhellig kritisch – dies wäre nur bei viel stärkeren Pandemiewellen beziehungsweise höherer Gesundheitsgefahr begründbar“. Dies sei gegenwärtig nicht zu erkennen. Trotzdem müsse es Konzepte in der Hinterhand geben, die bei einer höheren Gefährdungslage schnell umgesetzt werden könnten. „Uns ist jedoch nicht bekannt, inwiefern hier Vorbereitungen getroffen wurden.“

Lehrermangel

Das mit Abstand wichtigste Thema ist aus Sicht der Eltern der Lehrermangel. Dieser habe die Schulen nicht erst im Winter, sondern „bereits von Anfang an erfasst“. Während an Gymnasien die Situation noch – bis auf einzelne Fächer und Schulen – befriedigend sei und Grundschulen sich „mit Fächerkürzungen und anderen Maßnahmen über Wasser halten“, seien gerade an Ober- und Förderschulen bereits wieder „beängstigende Fehlzeiten“ zu registrieren. Nach Informationen der Eltern werde sachsenweit an Förderschulen gerade noch 70 Prozent des Grundbedarfs, der Schulstunden laut Lehrplan, abgedeckt. Bei Oberschulen seien es 85 Prozent. „Das heißt für diese Schulform, dass jede sechste Unterrichtsstunden planmäßig (!) ausfällt“, rechnen die Eltern vor.

Das habe gravierende Folgen: Inklusionsstunden würden wegfallen, Sportunterricht wird nicht mehr geschlechterspezifisch gegeben, das wichtige Fach Wirtschaft-Technik-Haushalt (WTH), das für die Berufsorientierung entscheidend ist, wird gekürzt, an manchen Schulen fehlen ganze Fächerkombinationen. Der Freistaat kenne dafür bislang keine Lösung. Daher müsse es mehr digitale Unterrichtskonzepte geben, die auch bei Unterrichtsausfall nutzbar blieben. Lehrpläne müssten auf „sinnvolle Straffungen“ geprüft werden.

Anrechnungsstunden beim Lehrpersonal müssten überprüft und „unterrichtsfremde, aber schulnotwendige Tätigkeiten an Schulassistenzen“ abgegeben werden. Für Ausbildung und Gewinnung von Lehrkräften müsse es „erheblich größere Anstrengungen“ geben. „Für die Zukunft sehen wir schwarz“, erklären die Eltern mit Blick auf ein Drittel der Lehrer, die in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen würden.

Schulwegsicherheit

Im Kreiselternrat arbeite zudem ein „rühriges Team“ am Thema Schulwegsicherheit. Dieses gerade für Grundschulen „essenzielle Thema“ ins Blickfeld der Schulen und des Schulträgers zu rücken, sei nicht gerade leicht. Es bedürfe noch vieler Maßnahmen wie Querungshilfen, Fahrradwege und anderes, damit alle Kinder „sicher und gefährdungsfrei ihre Schule erreichen“.

Im Zentrum stehe dabei, dass die einzelnen Ämter und Geschäftsbereiche besser zusammenarbeiten sollten, so dass die Verantwortlichkeit des Bildungsbürgermeisters eben nicht am Gartenzaun ende, sondern hier mit Straßenverkehr, Ordnung und Sicherheit und dem Tiefbauamt Hand in Hand Verbesserungen erarbeitet werden könnten.