Einbruch bis Beuterückkehr: Die Chronologie zum Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe

Der spektakuläre Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden 2019 hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Heute geht der Prozess nach dem Wiederfinden einiger Beuteteile weiter. Was bisher passiert ist:

Dresden. Der spektakuläre Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden 2019 hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Am Morgen des 25. November waren aus Sachsens Schatzkammer 21 wertvolle Schmuckstücke gestohlen worden. Die Juwelengarnituren stammen aus der Zeit August des Starken (1670-1733). Anfang 2022 begann in Dresden ein Prozess gegen sechs Männer wegen schweren Bandendiebstahls und schwerer Brandstiftung. Im Dezember 2022 stellte die Polizei einen Teil der Beute in Berlin sicher. Der Evangelische Pressedienst (epd) zeichnet in einer Chronologie die Ereignisse nach.

25. November 2019 – Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD): Diebe durchbrechen am frühen Morgen ein Außengitter am Residenzschloss und hebeln ein Fenster auf. Eine Kamera zeichnet auf, wie sie innerhalb weniger Minuten eine Vitrine aus Sicherheitsglas mit einer Axt zerschlagen. Um Spuren zu verwischen, leeren sie am Tatort einen Pulverfeuerlöscher. Durch ein zuvor gelegtes Feuer in einem Stromverteilerkasten am Terrassenufer war vor dem Schloss die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Das mutmaßliche Fluchtauto wird ausgebrannt in einer Dresdner Tiefgarage gefunden.

26. November 2019: Die SKD informieren, dass weniger Gegenstände gestohlen wurden als zunächst angenommen. Laut Generaldirektorin Marion Ackermann verfügen die SKD über ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Ackermann zufolge liegt der Wert des Diebesgutes in der Authentizität der barocken Stücke.

Die Sonderkommission "Epaulette" der Polizei, benannt nach einem erbeuteten Schulterschmuckstück, ermittelt mit 20 Beamten. Auf einem Überwachungsvideo sind zwei Täter zu sehen. Die Polizei geht von weiteren Tätern aus und dass der Brand des Stromverteilerkastens in der Nähe des Schlosses mit dem Einbruch in Verbindung steht.

27. November 2019: Das Dresdner Residenzschloss öffnet wieder für Besucher. Das Historische Grüne Gewölbe bleibt geschlossen. Die SKD veröffentlichen eine Liste der fehlenden Schmuckstücke.

Die Große Brustschleife der Königin Amalie Auguste wurde ebenfalls gestohlen. © Quelle: Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/dpa

Es handelt sich bei dem Diebesgut um elf komplette Objekte, Teile von zwei Objekten sowie mehrere diamantbesetzte Rockknöpfe. Insgesamt wurden 21 Schmuckstücke aus drei Juwelengarnituren gestohlen.

28. November 2019: Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden loben eine halbe Million Euro als Belohnung für Hinweise auf die Täter aus. Die Sonderkommission "Epaulette" wird von 20 auf 40 Mitarbeiter aufgestockt.

29. November 2019: Das Wachpersonal des Museums gerät in den Fokus der Ermittler. Eine Person wird vorläufig festgenommen. Sie soll den Tätern Unterlagen zu den Räumlichkeiten des Grünen Gewölbes und zu den Sicherheitssystemen übergeben haben. Aus Mangel an Beweisen wird die Person wieder freigelassen.

2. Dezember 2019: Die Ermittler stellen den Ablauf der Tat nach. Die Abläufe in der Sicherheitszentrale sowie die technischen Abläufe innerhalb des Museums werden geprüft.

13. Dezember 2019: Spuren führen die Ermittler zu einem Berliner Familien-Clan. Medien berichten, dass bei dem Juwelendiebstahl sehr wahrscheinlich ein Spezialwerkzeug verwendet wurde. Ein Mitglied des Berliner Remmo-Clans war wegen des Diebstahls eines solchen Geräts verurteilt worden. Dieser Mann soll auch am Einbruch ins Berliner Bode-Museum beteiligt gewesen sein. Das brachiale Zertrümmern der Vitrine aus Sicherheitsglas mit der Axt zeigt Parallelen zum Raubüberfall auf das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe im Jahr 2014.

18. Dezember 2019: Ein unbekannter Kunstmäzen bietet 1,3 Millionen Euro für die gestohlenen Juwelen. Er will die Zerstörung der Beute verhindern.

5. März 2020: Die Ermittler kommen einem Tatverdächtigen über das Fluchtauto auf die Spur und suchen mit einem Phantombild nach ihm. Die Polizei geht inzwischen von mindestens sieben Tätern aus.

9. März 2020: Das Wachpersonal des Grünen Gewölbes gerät erneut in den Fokus. Ermittelt wird gegen vier Mitarbeiter, zwei davon hatten laut Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt des Einbruchs Dienst.

30. Mai 2020: Das Historische Grüne Gewölbe öffnet wieder. Die Vitrine der gestohlenen Juwelen bleibt bewusst leer. Am Tatort wird über die Geschichte des Einbruchs informiert.

2. September 2020: Beamte der Sonderkommission "Epaulette" durchsuchen Wohn- und Gewerberäume in Berlin. Ein Mann soll den Tätern auf fiktive Personalien registrierte SIM-Karten für Mobiltelefone verkauft haben. Die fraglichen SIM-Karten sollen sowohl bei der Vorbereitung der Tat als auch während des Diebstahls für Absprachen genutzt worden sein. Inwieweit der Mann aus Berlin den Verwendungszweck der SIM-Karten kannte, ist laut Staatsanwaltschaft unklar.

17. November 2020: Drei mutmaßliche Diebe, Mitglieder des Remmo-Clans, werden in Berlin verhaftet. Zwei weitere Tatverdächtige, Zwillingsbrüder des Remmo-Clans, sind auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft erlässt gegen fünf Personen Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung. Einer von ihnen wurde laut Polizei im Februar 2020 wegen des Diebstahls einer mehr als 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum im März 2017 verurteilt. Die Jugendstrafe war seit September rechtskräftig, der Mann aber noch auf freiem Fuß.

17.11.2020, Berlin: Polizeibeamte bringen bei einem Einsatz in der Gitschiner Straße eine Person zur Identitätsprüfung. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hatte die Polizei in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. © Quelle: Annette Riedl/dpa

14. Dezember 2020: Die Polizei nimmt einen weiteren gesuchten Verdächtigen fest. Es handelt sich um einen der polizeibekannten Zwillinge aus dem Berliner Clan. Nach dem Zwillingspaar war international gefahndet worden. Nach dem zweiten Zwilling wird weiter gesucht.

17. Mai 2021: Ein fünfter Tatverdächtiger wird in Berlin festgenommen. Es handelt sich um den seit November 2020 gesuchten Zwillingsbruder. Die Ermittlungen dauern an. Von den gestohlenen Juwelen fehlt weiterhin jede Spur.

8. Juli 2021: Die Polizei ermittelt gegen vier weitere Tatverdächtige. Es besteht ein Anfangsverdacht der Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl. Sie sollen den Diebstahl vorbereitet und den Tatort ausgespäht haben.

19. Augst 2021: Die Polizei nimmt in Berlin einen sechsten Tatverdächtigen fest. Sie wirft ihm ebenfalls Bandendiebstahl und Brandstiftung vor. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die sechs Personen unmittelbar an dem Einbruch beteiligt waren.

18. Januar 2022:Vor dem Dresdner Landgericht beginnt der Prozess. Angeklagt sind sechs Männer zwischen 22 und 28 Jahren. Ihnen werden schwerer Bandendiebstahl, Brandstiftung und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Wert der geraubten Schmuckstücke wird auf 113 Millionen Euro taxiert.

17. November 2022: Die Staatsanwaltschaft gibt bekannt, dass sich die SKD im Dezember 2021 von einem vermeintlichen Diamantenhändler täuschen ließen und 40.000 Euro für den angenommenen Rückkauf eines Teils der gestohlenen Schmuckstücke gezahlt hatten. Der Niederländer wird später festgenommen und nach Deutschland überstellt. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen.

17. Dezember 2022: Ein erheblicher Teil des Diebesguts wird in Berlin sichergestellt und nach Dresden überführt. Offenbar haben Verteidigung und Staatsanwaltschaft Gespräche über eine Verfahrensverständigung und die Rückführung von Beutestücken geführt. Unter den 31 Einzelteilen ist der bekannte Hutschmuck und der Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens. Zum Zustand der Stücke gibt es zunächst keine Angaben. Ein Teil des 2019 gestohlenen Schmucks fehlt weiterhin, etwa die Epaulette mit dem "Sächsischen Weißen" und die große Brustschleife der Königin Amalie Auguste.

25. Dezember 2022:Polizeitaucher suchen in Berlin in einem Kanal in Neukölln nach weiteren Beweisstücken im Fall des Juwelendiebstahls. Die Aktion wird nach zwei Tagen ohne Fund beendet.

10. Januar 2023: Der Prozess vor dem Landgericht soll fortgesetzt werden. Erwartet werden Angaben zu einem möglichen Deal der Verfahrensbeteiligten und zum Zustand der sichergestellten Schmuckstücke.

Von epd