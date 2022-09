﻿Die Altonaer Straße in Dresden wird grüner – 14 neue Straßenbäume

In die Altonaer Straße in Friedrichstadt sollen mehr Bäume. Damit noch dieses Jahr gepflanzt werden kann, gibt der Stadtbezirksbeirat Altstadt dafür über 100.000 Euro – ein Sechstel seines Budgets.

Dresden. Straßenbäume zu pflanzen ist in der Großstadt eine teure Sache. Mit Loch buddeln, Baum rein ist es nicht getan. Schließlich müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Bäume auch nach 20 Jahren Wachstum noch in die Umgebung passen, dass sie überhaupt so alt werden und dass ihre Wurzeln nicht später in der Erde verlegte Kabel und Rohre beschädigen oder Straßenbelag und Fußwegplatten hochdrücken.

Es müssen Bodengutachten erstellt, große Gruben ausgehoben, mit Baumsubstrat und Bodenverbesserungsstoffen gefüllt werden. Rohre und Kabel müssen eventuell verlegt und vor Wurzeln geschützt, Gehwege angeglichen werden. Und in den ersten zwei bis drei Jahren brauchen die Bäumchen besondere Pflege, damit sie anwachsen und groß werden können.