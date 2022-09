In Dresden sorgen verschiedene Bauprojekte für Schulen für viel Aufregung in der Stadtpolitik.

Der Schulbau sorgt in der Stadtpolitik in Dresden für Verärgerung. Bildungspolitiker kritisieren den Umgang mit dem Berufsschulzentrum in Altroßthal. Gute Signale gibt es für Vorhaben an Gymnasien.