﻿Das Deutschlandticket in Dresden: Alle Infos zu Bestellung, Zusatzangeboten und Regeln

Ab 1. Mai wird das Deutschlandticket eingeführt. Wo das 49-Euro-Ticket in Dresden erhältlich ist, welche Zusatzangebote es gibt und was darüber hinaus zu beachten ist.

Dresden. Mit dem Deutschlandticket werden Fahrgäste ab Mai zu einem günstigen Preis im gesamten Nahverkehr in Deutschland unterwegs sein können. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Bestellung, zu Nutzungsbedingungen, Zusatzangeboten und anderen Aspekten.

Ab wann gilt das Ticket?

Das Deutschlandticket wird zum 1. Mai eingeführt. Zunächst ist das mit drei Milliarden Euro von Bund und Ländern bezuschusste Ticket für zwei Jahre beschlossen. Auch der Bundesrat hat am Freitag zugestimmt. Die Zustimmung der EU-Kommission steht bisher noch aus.

Was kostet das Ticket?

Wie der inoffizielle Name 49-Euro-Ticket bereits nahelegt, wird das Angebot 49 Euro im Monat kosten. Das Deutschlandticket wird nur im Abo angeboten.

Wo gilt das Ticket?

Das Deutschlandticket gilt im öffentlichen Nahverkehr in der gesamten Bundesrepublik. Dazu zählen Nahverkehrszüge (Interregio-Express, Regionalexpress, Regio­nal­bahn, S-Bahn), Straßenbahnen sowie Stadt- und Regionalbusse, U-Bahnen und oft auch Fähren.

Wo gilt das Ticket nicht?

Das Deutschlandticket berechtigt nicht zur Mitfahrt im Intercity-Express (ICE), Intercity (IC), Eurocity (EC) und in Nachtzügen. Auch Züge privater Anbieter wie Flixtrain sind tabu. Darüber hinaus sind oft Sonderverkehrsmittel ausgeschlossen.

Für die Dresdner Bergbahnen, die Stadtrundfahrt Meißen oder den Aufzug in Bad Schandau gilt das Ticket nicht. Für die Schmalspurbahnen im Lößnitztal, im Weißeritztal sowie am Fichtelberg ist ein Zuschlag in Form einer Tageskarte für jeweils acht Euro zu bezahlen. Die Kirnitzschtalbahn ist indes durchs 49-Euro-Ticket mit abgedeckt.

Wann startet der Verkauf?

Offiziell startet der Verkauf des digitalen Tickets am 3. April. Das Ticket kann digital über das Handy erworben werden und wird darüber hinaus von einzelnen Verkehrsunternehmen in Form einer Chipkarte ausgegeben. Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ist die Bestellung der Chipkarte bereits seit Mitte März möglich.

Wo gibt es die Chipkarte?

Einige Verkehrsunternehmen werden das Ticket auch in Form einer Chipkarte ausgeben. Von den Un­ternehmen, die innerhalb des Verkehrsverbundes Oberelbe fahren, sind das die DVB, der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE), die Verkehrsgesellschaft Meißen und Regionalbus Oberlausitz (RBO) sowie die Deutsche Bahn.

Die Bestellung ist bei den DVB schon jetzt, bei den anderen Unternehmen spätestens ab 3. April online über die jeweiligen Internetportale möglich. Zudem können sich Kunden auch an die Servicestellen der jeweiligen Verkehrsunternehmen wenden – bei den DVB in Dresden beispielsweise am Postplatz.

Wo gibt es das Ticket digital?

Das Deutschlandticket ist ab 3. April in digitaler Form erhältlich und kann direkt über die App eines Anbieters heruntergeladen werden. Das ist mit folgenden Apps möglich:

• DVB Mobil (Android/iOS)

• VVO Mobil (Android/iOS)

• DB Navigator (Android/iOS)

• Handy Ticket Deutschland (An­d­roid/iOS)

• Deutschlandticket-App (Android/iOS)

Bis wann sollte ich bestellen?

Wer pünktlich zum 1. Mai das Ticket als Chipkarte nutzen möchte, muss nicht zwingend sofort bestellen. Der Verkehrsverbund Oberelbe verspricht eine rechtzeitige Lieferung, wenn die Bestellung bis 20. April eintrudelt. Die Verantwortlichen der Verkehrsunternehmen raten aber dazu, sich nicht allzu viel Zeit zu lassen, damit nach hinten raus erst gar keine Engpässe entstehen können.

Wie lange läuft das Abo?

Einmal abgeschlossen läuft das Abo des Deutschlandtickets solange, bis es gekündigt wird. Eine Kündigung ist immer bis zum 10. eines Monats möglich. Das Abo kann monatlich gekündigt werden.

Muss ich mein Abo kündigen?

Nein. Wer bereits ein Abo bei einem Verkehrsunternehmen im VVO hat, kann direkt daraus zum Deutschlandticket wechseln.

Kann ich mein Abo behalten?

Wer sein bestehendes Abo bei den Dresdner Verkehrsbetrieben oder anderen Unternehmen zu den gewohnten VVO-Tarifen weiterhin nutzen möchte, braucht gar nichts zu tun. Der Vertrag läuft zu den bekannten Konditionen weiter.

Kann ich stetig wechseln?

Die Regeln geben es her, dass Kunden monatsweise je nach Belieben zwischen dem VVO-Tarif mit den gewohnten Vorteilen und einem Deutschlandticket hin- und herwechseln können. Dahinter steckt allerdings beträchtlicher personeller Aufwand für den Vertrieb der Verkehrsunternehmen – weshalb diese bitten, von derartigen Wechselspielen abzusehen.

Gibt’s weiter normale Tickets?

An dem Fahrkartenangebot im Gebiet des Verkehrsverbundes Oberelbe wird sich nichts ändern. Einzelfahrkarten, Tages-, Wochen- und Monatskarten sowie alle anderen Tickets aus dem Sortiment werden weiterhin angeboten – das gilt auch fürs Bildungsticket und Azubiticket.

Ist das D-Ticket übertragbar?

Nein. Das Deutschlandticket kann – anders als etwa eine Abo-Monatskarte im VVO-Tarif zum Normalpreis – nicht übertragen werden.

Gibt’s das D-Ticket für Kinder?

Ja. Für Kinder im Alter ab sechs Jahre kann ein Deutschlandticket erworben werden.

Gelten gewohnte Extras?

Nein. Anders als mit einer Abo-Monatskarte zum VVO-Tarif dürfen beim 49-Euro-Ticket weder Hunde noch Räder noch an Wochenenden oder in den Abendstunden weitere Personen mitgenommen werden. Die Vergünstigungen bei Mobi-Bike oder beim Carsharing, wie sie Abo-Monatskunden der DVB erhalten, sind ebenfalls nicht inklusive.

Kann ich Extras dazukaufen?

Verkehrsverbund und Verkehrsbetriebe bieten zwei Upgrades an. Das Upgrade „Plus Mitnahme“ kostet zusätzlich zehn Euro im Monat und ermöglicht – allerdings nur im Bereich des VVO – die Mitnahme von Rad oder Hund sowie weiterer Personen zu den gewohnten Konditionen. Mit dem Upgrade „Plus Mobi“ können 49-Euro-Ticket-Inhaber die Vergünstigungen bei Mobi-Bike und beim Carsharing freischalten. Es kostet sieben Euro im Monat.

Wo gibt es die VVO-Upgrades?

Das Upgrade „Plus Mitnahme“ ist bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen im VVO-Gebiet buchbar. Das Upgrade „Plus Mobi“ kann indes nur bei den DVB bestellt werden – einfach mit dem Deutschlandticket zusammen, aber auch von allen, die ihr Ticket anderswo abonniert haben.

Gibt es ein Upgrade 1. Klasse?

Der VVO bietet seit jeher ein Monatsticket an, das zum Übergang zur 1. Klasse berechtigt. Dies kostet 25 Euro im Monat – gilt dann aber auch in Verbindung mit dem Deutschlandticket nur im VVO-Gebiet.

Was gilt für Riesa-Pendler?

Pendler mit Wochen-, Monats- und Abomonatskarten dürfen jetzt und auch weiterhin die ICE und IC zwischen Dresden und Riesa nutzen. Mit dem Deutschlandticket geht das nicht. Doch auch hierfür gibt es ein Upgrade, welches für 44,20 Euro im Monat hinzugebucht werden kann.

Lohnt das Deutschlandticket?

Diese Frage muss jeder für sich nach seinen Bedürfnissen beantworten. Grundsätzlich gilt: Wer mindestens zwei Tarifzonen benötigt oder gar täglich über die Grenze des Verbundes hinaus pendelt, spart mit dem Deutschlandticket viel Geld. Hier ist das Deutschlandticket (ob mit oder ohne Upgrades) in jedem Fall die bessere Option.

Kniffliger wird es für Kunden mit der Zone Dresden. Nach der vom VVO beschlossenen Erhöhung der Ticketpreise zum 1. April wird die Abo-Monatskarte 62,40 Euro kosten. Das ist günstiger als das 49-Euro-Ticket mit beiden Upgrades. Hier sollten die Vorteile (Übertragbarkeit, Zusatzangebote, Mitnahmeregeln) abgewogen werden. Der Verkehrsverbund hat im Netz eine Übersicht erstellt, bei der Kunden vergleichen können, welches Angebot zu welchen Preisen welche Optionen bietet.

Was passiert beim Jobticket?

Das Deutschlandticket wird auch als Jobticket verfügbar sein. Der Ar­beitgeber muss das Ticket allerdings mit mindestens 25 Prozent bezuschussen – was deutlich mehr als jetzt ist. Weitere fünf Prozent gewähren die Verbünde. Unterm Strich kostet das Ticket für den Nutzer somit höchstens 34,30 Euro.

Die Upgrades von DVB und VVO lassen sich auch hier hinzubuchen. Und: Es gibt keine Mindestabnahmen mehr. Somit können auch kleinere und Kleinstunternehmen (bis hin zu Ein-Mann-Unternehmen) das Deutschlandticket als Jobticket beantragen. Jobtickets zu bisherigen Tarifkonditionen bleiben weiterhin möglich.

Was gibt es für Studenten?

Bisher gibt es hierfür keine wirklich erstrebenswerte Lösung. Studenten, die das Deutschlandticket nutzen, können sich zwar den im jeweiligen Semesterticket enthaltenen Anteil für den ÖPNV anrechnen lassen und zahlen dann nur noch die Differenz zu 49 Euro – womit unterm Strich natürlich dennoch Kosten in Höhe von 49 Euro bleiben. Sachsens Studentenwerke hatten deshalb ein 29-Euro-Bildungsticket gefordert, und auch der Freistaat setzt sich für ein rabattiertes Upgrade fürs Semesterticket ein. Verhandlungen über mögliche Nachbesserungen laufen derzeit auf Bundesebene.

Was gilt in Richtung Ausland?

Bei Fahrten ins Ausland wird es knifflig. Das Deutschlandticket gilt nur bis zum jeweils letzten Bahnhof auf deutschen Gebiet. Ein nahtloser Anschluss an der Grenze nach Tschechien oder Polen ist nicht möglich. Nutzer brauchen dann eine gültige Fahrkarte ab beispielsweise Schöna oder Görlitz ins Nachbarland. Beim Neun-Euro-Ticket gab es auf der Strecke zwischen Zittau und Liberec die Sonderregel, wonach Fahrgäste bis Hrádek nad Nisou mitfahren durften. Laut der dort verkehrenden Länderbahn werden solche Modalitäten noch geprüft.

Fahren mehr Züge und Busse?

Prinzipiell rechnen die Verantwortlichen auch durch das Deutschlandticket ähnlich wie beim Neun-Euro-Ticket wieder mit mehr Fahrgästen – wobei Prognosen schwierig sind. Der VVO hat aber bereits angekündigt, nicht mehr Verkehr bestellen zu wollen. Bei einzelnen Zügen in Richtung Görlitz und Zittau, die von der Länderbahn gefahren werden, wird ab 1. Mai die Kapazität in Rücksprache mit dem dort zuständigen Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien erhöht.

Internet dvb.de/deutschlandticket und vvo-online.de/deutschlandticket