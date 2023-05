Die Kita Bergfelderweg in Dresden bekommt von Bundesfamilienministerin Lisa Paus eine Auszeichnung als „Kita des Jahres“ beim Deutschen Kita-Preis. Nun geht es aufregend weiter. Mit Video.

Dresden. Großer Erfolg nach langer Aufregung: Die Kinder in der Kita Bergfelderweg in Dresden-Seidnitz und ihre Erzieher können jubeln. Aus dem Finale im Deutschen Kita-Preis gehen sie als Preisträger hervor. Die Kindereinrichtung am Bergfelderweg 4 erhält einen zweiten Platz in der Kategorie „Kita des Jahres“ und bringt von der Preisverleihung in Berlin neben einer Trophäe auch ein Preisgeld von 10 000 Euro mit nach Hause.