﻿Umbau des Dresdner Heinz-Steyer-Stadions wird noch teurer

Dresden. Gibt es überhaupt noch Bauprojekte, die rechtzeitig fertig werden und so viel kosten wie ursprünglich geplant? Der Umbau des Heinz-Steyer-Stadions in Dresden reiht sich ein in die Liste der Vorhaben, deren Kosten im Laufe der Arbeiten steigen und steigen. Rund 37 Millionen Euro waren anfangs veranschlagt. Jetzt kommen gleich ein paar Millionen Euro oben drauf. Und auch der einst anvisierte Termin fürs Bauende – Ende 2023 – wird nicht zu halten sein.

In der jüngsten Sitzung mussten die Stadträte über die Nachschläge fürs Steyer-Stadion entscheiden. Wobei sie dabei unter Zugzwang waren. Schließlich herrscht mehr oder weniger Konsens darüber, dass die Anlage zügig fertig werden muss, damit dort 2025 die Finals stattfinden können. Ohne Diskussion ging der Tagesordnungspunkt aber nicht über die Bühne. Die Linken sprachen von „Misswirtschaft“ und mangelnder Kontrolle.

Eine Million Euro für helleres Flutlicht

Nach Angaben der Verwaltung ergaben sich die Mehrkosten durch Änderungen, die erst nach vertiefter Planung deutlich geworden seien. So habe man beispielsweise festgestellt, dass die Flutlichtanlage mit einer Helligkeit von 1000 statt 500 Lumen strahlen muss, um den FIFA-Standards für Fußballspiele mit 10 000 Zuschauern gerecht zu werden. Dadurch erhöhen sich die Kosten um etwa eine Million Euro.

Laut Verwaltung wird auch mehr Geld für das sogenannte Medical Health and Science Center benötigt. In der zentralen Anlaufstelle für Athleten aus dem Leistungs- und Breitensport sollen unter anderem sportwissenschaftliche und medizinische Ressourcen gebündelt werden. Mehrkosten: 500 000 Euro. Darüber hinaus plant die Stadt nun mit einer LED-Video-Leinwand. Zunächst war vorgesehen, die Leinwände je nach Veranstaltung auszuleihen. Nun heißt es, das sei nicht zeitgemäß, die Planer sehen eine Festinstallation vor. Mehrkosten: 250 000 Euro.

Die Stadtverwaltung mahnt zur Eile

Das sind nur drei Beispiele. Die jetzt beschlossenen Mehrausgaben betragen insgesamt gut vier Millionen Euro. Es sei Eile geboten, um den Bau nicht zu blockieren, mahnte die Stadtverwaltung.

Bei den Linken sah man das anders. In der Ratssitzung übte Tilo Wirtz Kritik. Seines Erachtens ist die „Unabweisbarkeit der Kosten gar nicht nachgewiesen“. Laut einem Antrag seiner Fraktion sollte der Oberbürgermeister den Gründen für die Mehrausgaben im Detail nachgehen. Den Linken missfiel außerdem, dass die zusätzlichen Millionen für das Steyer-Stadion aus dem Topf für die geplante Sanierung und Erweiterung der Margon-Arena kommen. Als Alternative schlugen die Linken eine Erhöhung des Kreditrahmens vor.

Anke Wagner (CDU) wies nach der Sitzung darauf hin, dass die Erweiterung des Kreditrahmens durchaus geprüft worden sei. Die Option habe sich jedoch als nicht sinnvoll und auch rechtlich nicht möglich erwiesen. Dass die Mehrkosten im Steyer-Stadion mit Geld finanziert werden, die für die Margon-Arena bestimmt waren, hält Wagner in der aktuellen Situation für vernünftig. Andererseits dürften die Dresdner Sportstätten auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Spätestens im nächsten Doppelhaushalt sollte die Margon-Arena einen festen Platz und ein klar definiertes Budget haben, so Wagner.

„Da entsteht wirklich ein Sportstätten-Juwel“

Die Mehrkosten für das Steyer-Stadion sind aus Sicht der CDU bedauerlich, aber notwendig. Manche Dinge ergäben sich eben erst im Prozess, argumentierte Wagner. Das zu erwartende Ergebnis sollte Ansporn genug sein. „Da entsteht wirklich ein Sportstätten-Juwel.“

Die Linken blieben mit ihren Forderungen deutlich in der Minderheit. Ihr Antrag wurde im Rat abgelehnt. Doch nicht nur bei den Linken, auch bei den Grünen gab es Gegenstimmen und Enthaltungen, als über die Vorlage der Stadt entschieden wurde. Letztlich stimmte die überwiegende Mehrheit des Rats dafür.

