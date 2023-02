﻿Dresden: Auch Rechtsextreme bei Versammlungen zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine

Am Freitagnachmittag begannen zwei Versammlungen in der Dresdner Altstadt, die den Jahrestag des Ukrainekrieges zum Anlass nahmen. Während am Neumarkt den Kriegsopfern gedacht wurde, zog ein „Friedensspaziergang“ durch Dresden. Rechtextreme hatten für diese Veranstaltung mobilisiert.

Etwa 1500 Menschen nahmen an der Gedenkveranstaltung am Freitagnachmittag auf dem Neumarkt teil.

Dresden. Am ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben am Freitagnachmittag in Dresden Versammlungen aus verschiedenen politischen Lagern stattgefunden. Den Auftakt machte eine große Gedenkveranstaltung mehrere Bündnisse und Initiativen an der Frauenkirche. Wenig später startete ein sogenannter „Trauermarsch“ am Theaterplatz, zu dem AfD und Pegida aufgerufen hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1500 Menschen auf dem Neumarkt

Gegen 16.30 Uhr versammelten sich etwa 1500 Menschen auf dem Neumarkt, viele davon aus der Ukraine. Unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine“ lief bis etwa 18 Uhr ein zweisprachiges Bühnenprogramm vor der Frauenkirche. Zur Kundgebung hatte ein Bündnis verschiedener Initiativen aufgerufen – unter anderem die Cellex Stiftung Dresden und der Verein „Dresden Place to be“.

Dabei sendeten beispielsweise der Bürgermeister Kiews, Vitali Klitschko, und der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew Videobotschaften. „Wir kämpfen jeden Tag für die Unabhängigkeit und Freiheit, nicht nur unseres Land und seiner Bürger. Wir kämpfen für eine friedliche Zukunft eines jeden Europäers“, so Klitschko in seiner Botschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bericht eines Vaters rührt viele zu Tränen

Emotionale Momente bildeten vier kurze Trickfilme, die geflüchtete ukrainische Kinder produziert hatten. Auch ein Video eines ukrainischen Vaters, dessen Sohn gerade in einem Dresdner Krankenhaus behandelt wird, nachdem er durch einen russischen Raketeneinschlag schwer verletzt wurde, rührte viele der Teilnehmer zu Tränen. Dennoch gaben sich viele der Anwesenden kämpferisch – immer wieder erklang aus der Menge der Ruf „Slawa Ukrajini“.

„No time for war – Putin go home" heißt es auf einem Schild auf dem Neumarkt. © Quelle: Elias Hantzsch

Auch Akteure aus der sächsischen Landeshauptstadt hielten Redebeiträge. „Es steht nicht in unserer Macht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aber nichts wünschen wir uns sehnlicher, als dass der Wahnsinn endet“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Auf ihn folgte Natalija Bock, Sprecherin der Ukrainischen Gemeinde in Dresden. „Je mehr internationale Unterstützung die Ukraine bekommt – auch militärisch – umso schneller ist der Krieg vorbei“, so Bock.

Lichterkette umschließt den Neumarkt

Den Abschluss des Bühnenprogramms bildete eine Lichterkette in Gedenken an die Kriegsopfer in der Ukraine, die sich um den Neumarkt spannte. Ein Zeichen setzte die Stadt zusätzlich, indem historische Gebäude wie die Semperoper, die Frauenkirche und der Zwinger in blau-gelb erstrahlten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz nach 17 Uhr startete auf dem Dresdner Theaterplatz die Veranstaltung „Großer Dresdener Friedensspaziergang – Frieden schaffen ohne Waffen“, zu dem Akteure wie die AfD, Pegida und die „Freien Sachsen“ aufgerufen hatten. Dort fanden sich zahlreiche Teilnehmer aus dem rechten und rechtsextremen Lager ein. Während der ersten Redebeiträge traf ein kleinerer Gegenprotest aus der Neustadt ein, der fortan geräuschvoll versuchte, die Reden zu stören.

“Friedensspaziergang“ startet unter Gegenprotest

Pegida-Gründer Lutz Bachmann eröffnete mit einer Tirade über die aktuelle Ampel-Regierung. Kurz darauf startete der sogenannte „Friedensspaziergang“ durch die Altstadt, der gegen 18.30 Uhr wieder am Theaterplatz endete.

Entlang der Route kam es zu einem Vorfall mit einem Radfahrer am Kulturpalast, der seine Meinung über den „Spaziergang“ per Mittelfinger kundtat. Aus dem Zug trat ein Mann hervor und stieß den Radler um, sodass er laut Polizeidirektion Dresden „verletzt wurde“. Die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung.

https://twitter.com/SchwarzePalmen/status/1629215497999814658

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rechtsextreme Prominenz auf dem Theaterplatz

Unter Pfiffen, Rufen und dem Tröten einer Vuvuzela des Gegenprotestes begann das rechte Bündnisses mit ihrer Abschlusskundgebung. Dabei redeten der ehemaligen Vizekanzlers Österreichs, Hans-Christian Strache und der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke. Seine Rede bot den bekannten Mix aus Verschwörungserzählungen und Schuldumkehr. Auch für Reichsbürger fand sich Bekanntes.

Neben der Körperverletzung ermittelt die Polizei außerdem gegen einen 18-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetzes, ansonsten blieb es ruhig. Insgesamt waren 630 Polizisten der Direktion Dresden und der sächsischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.