﻿Stadt dementiert Spielplatzabriss für Asyl-Container in Dresden-Strehlen

Die Stadt will an der Geystraße in Dresden-Strehlen Container für etwa 150 Flüchtlinge errichten. Rechte Hetzer behaupten, dafür müsse dort der beliebte Spielplatz abgerissen werden. Das Rathaus widerspricht.

Dresden. Seit Tagen machen rechte Hetzer gegen die von der Stadt geplanten neuen Containerstandorte fürs Asylsuchende mobil – und wollen nun auch Eltern in und um Strehlen aufwiegeln.

Rund um den großen Spielplatz an der Geystraße waren in den vergangenen Tagen Aushänge befestigt worden, auf denen unter anderem behauptet wird, die Anlage soll für die an der Geystraße geplante Unterkunft abgerissen werden. Stimmt nicht, hält nun die Stadtverwaltung dagegen.

Aushänge rund um den Spielplatz an der Geystraße in Dresden-Strehlen machen derzeit gegen die von der Stadt geplante Containerunterkunft für Flüchtlinge mobil. © Quelle: Sebastian Kositz

Der Spielplatz am Hang oberhalb der Teplitzer Straße in Strehlen erfreut sich bei vielen Kindern offensichtlich großer Beliebtheit, weithin sichtbar ragt der große Kletterturm mit der langen Rutsche heraus. In den vergangenen zehn Jahren hatte die Stadt viel Geld in die Sanierung und zwischenzeitlich in die Erneuerung von Spielgeräten gesteckt.

Platz für bis 152 Flüchtlinge

Seit einigen Tagen hängen allerdings in Folien verpackte A4-große Zettel im Umfeld des Spielplatzes. Auf einem wird der Stopp des Baus des Containerdorfs „in unserem Wohnbezirk“ gefordert und für Mittwoch zu einem „Meinungsaustausch“ am Spielplatz eingeladen. Ein weiterer Aufruf spricht direkt Eltern, Familien und Anwohner an und verkündet: „Dieser schöne Spielplatz soll abgerissen werden.“

Die Stadtverwaltung weist diese Behauptung vehement zurück. „Der Spielplatz bleibt unangetastet und ist keinesfalls in Gefahr“, erklärt eine Mitarbeiterin aus der Pressestelle im Rathaus. Die von der Stadtverwaltung vor etwa zwei Wochen präsentierten Pläne für die Standorte belegen es deutlich: Dort sind die Container, in denen später einmal bis zu 152 Menschen, vor allem Familien, leben sollen, auf ei­nem Teil des Areals des Altenpflegeheims Olga Körner verzeichnet.

Auf diesem Gelände an der Geystraße in Strehlen will die Stadt die Container errichten. Der nahegelegene Spielplatz wäre davon nicht betroffen. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Mit diesem Gelände verfolgt die Stadt Pläne für die Entwicklung ei­nes neuen Eigenheimstandortes – wofür derzeit noch die Planungen laufen. Mit einer Erschließung wollte die Stadt nicht vor 2025 beginnen. Die Container für Flüchtlinge sollen nach Angaben der Stadt zwei Jahre genutzt werden.