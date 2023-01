﻿Das soll neu werden auf dem Striezelmarkt 2023 in Dresden

Die Stadtverwaltung befasst sich schon mit der nächsten Ausgabe und will mit einigen Änderungen mehr Händler anlocken. Was geplant ist.

Dresden. Nach dem Striezelmarkt ist vor dem Striezelmarkt. Gerade erst haben Bauarbeiter Pyramide, Weihnachtsbaum und Buden auf dem Altmarkt abgebaut, da bereitet die Stadtverwaltung schon den Striezelmarkt 2023 vor. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung soll im März die Anbietergruppen und den Verteilerschlüssel beschließen.

Nur 202 statt 233 Stände

Vor Corona war der Beschluss gewissermaßen ein Selbstläufer, die Stadt konnte sich aus einem Überangebot an Bewerbungen die Händler aussuchen, die einen begehrten Stand auf dem Striezelmarkt erhalten wollten. Jetzt ist alles anders: 233 Händler, Bäcker und Gastronomen hätten 2022 ihre Waren auf Deutschlands ältestem Weihnachtsmarkt anbieten können, doch nur 202 Stände waren besetzt. Die Verwaltung hatte größte Mühe, Anbieter von traditioneller Handwerkskunst zu finden, während es im gastronomischen Bereich ausreichend Bewerber gab.

Zu spezielle Anbietergruppen sind kontraproduktiv

Jetzt will die Verwaltung das Bewerberpotential durch eine „sinnvolle Zusammenlegung von Anbietergruppen“ erhöhen, wie es in der Vorlage heißt. Zu spezielle Anbietergruppen mit nur wenigen ausgeschriebenen Standplätzen würden das Interesse potentieller Bewerber einschränken. Außerdem will die Stadt Mischsortimente ermöglichen. Trotz der Neuerungen sollen 47 Anbietergruppen ausgeschrieben werden.

Ist fleischlos nun süß oder herzhaft?

Die Ausschussmitglieder haben durchaus knifflige Entscheidungen zu treffen. So soll es die Anbietergruppe „Imbiss vegetarisch/vegan“ nicht mehr geben. Aber wo werden die fleischlosen Speisen eingeordnet? Bei „Imbiss süß“ oder „Imbiss herzhaft“? Die Anbietergruppe „Schinken- und Wurstwaren, Wild und Geflügel (verpackt), Räucherwaren soll um die Position „weihnachtlich verpackte Lebensmittelpräsente“ erweitert werden, und Töpferwaren sollen in eine Anbietergruppe mit Plauener Spitze, handwerklich gefertigten Textilerzeugnissen, Bordüre und Handwerk aus eigener Herstellung (außer erzgebirgische Volkskunst) kommen.

Der Ausschuss entscheidet am 15. März. Bis Ende Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden, so dass dem Striezelmarkt 2023 wenig im Weg stehen sollte.