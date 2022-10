﻿Software, Schuhe, Spätburgunder: Das sind die Gewinner des DNN-Wirtschaftspreises

Dresden. Die Gewinner des DNN-Wirtschaftspreises „So geht’s aufwärts“ stehen fest: Über Platz 1 können sich die nachhaltigen Software-Entwickler von Sandstorm Media Dresden freuen. Auf Rang 2 schließen sich die orthopädischen Schuhmacher und Prothesen-Experten von „Berneis natürlich-aktiv“ an. Den dritten Platz schließlich hat sich das Kunstweingut Zimmerling gesichert. Wir berichten, warum sich die Jury gerade für diese Preisträger entschieden hat.

Sachsen Software-Schmieden wachsen immer mehr zu Zugpferden für die gesamte Wirtschaft im Freistaat: In Summe beschäftigen sie mittlerweile über 23 000 Menschen. Computer-Programme „Written in Saxony“ treiben die Digitalisierung bis in die letzte Werkhalle voran, lernen Roboter intuitiv an, analysieren riesige Datenfluten oder helfen dem Ökobauer um die Ecke, Äpfel, Käse und Dinkelbrote per Online-Shop weltweit zu verticken. Doch es war nicht allein diese Schlüsselrolle als ein digitaler Vermittler zwischen lokalen Wertschöpfern und globalen Märkten, die Sandstorm Media in diesem Jahr den ersten Platz im Rennen um den DNN-Wirtschaftspreis „So geht’s aufwärts“ beschert haben. Denn für die Fachjury aus Journalisten, Wirtschaftspolitikern, Kammervertretern und Bankern zählten nicht allein steile Umsatzkurven – sondern viel mehr noch innovatives, nachhaltiges und zukunftsorientiertes unternehmerisches Handeln der Kandidaten.

Sandstorm-Software hilft Bauern in Sachsen wie in Kenia

Und dies gilt eben auch für die Dresdner Softwarefirma Sandstorm, die einst durch die gemeinsame Leidenschaft der drei Gründer fürs Klettern im Sandsteingebirge entstanden war. „Sie stehen für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement“, lobte der Juror und Dresdner Salatkönig Christian Dörr die Gründer Sebastian Kurfürst, Tobias Gruber und Florian Heinze. Denn die spielen sich in der 33-köpfigen Belegschaft nicht als Chefs auf, sondern folgen egalitären Prinzipien. Über Jahre hinweg entlohnten sie alle – vom Neuling bis zum Geschäftsführer – gleich und sie räumen ihren Leuten ein hohes Maß an Selbstbestimmung ein.

Und wenn sie Aufträge übernehmen, dann haben die Sandstürmer nicht allein den Gewinn vor Augen, sondern auch den gesellschaftlichen Nutzen: Für einen Ökobauernhof programmierten sie beispielsweise für ein bescheidenes Honorar einen Internet-Marktplatz, den auch andere lokale Biobauern für den Verkauf nutzen können. In ei­nem anderen Fall entwickelten sie gewinnfrei eine Info-Plattform, die Bauern in Kenia helfen soll, eine ertragreiche und doch umweltbewusste Landwirtschaft aufzubauen.

Und solche Projekte mit gesellschaftlichem Anspruch sollen künftig eine noch stärkere Rolle im Un­ternehmen spielen: „2028 knacken wir die harten Nüsse in Projekten mit positivem Einfluss, damit die Erde auch in Zukunft für alle Lebewesen reicht“, haben Belegschaft und Chefs gemeinsam vereinbart. Nicht zuletzt fühlt sich das Team auch den Idealen der Open-Source-Gemeinschaft verpflichtet, die frei zugängliche Software-Lösungen jenseits der marktbeherrschenden großen Konzerne entwickelt. All dies brachte Sandstorm das Siegertreppchen beim DNN-Wirtschaftspreis ein.

Meister Berneis steht für harte Arbeit und Innovationsfreude

An den großen Herausforderungen der Nachwendezeit und Gegenwart ist auch der Zweitplatzierte gewachsen: Vom DDR-Schuhmacher bis zum erfolgreichen Orthopädieschuh- und Prothesen-Experten mit sieben Geschäften in Dresden und Dippoldiswalde hat sich Sven Berneis in den vergangenen drei Dekaden vorgearbeitet. Und zugleich ist das Berneis-Kollektiv der lebende Beweis dafür, wie innovativ und interdisziplinär Handwerk heute ist: Die 70 Schuhmacher, Orthopädie-Schuhmacher, Sportmediziner, Orthesen- und Prothesenmacher arbeiten mit 3D-Scannern und -Druckern, mit computergesteuerten Fräsen, Fußabdruck-Messgeräten und anderer moderner Technik, um wirklich bequeme und gesunde Schuhe, Orthesen und Prothesen für ihre Kunden zu kreieren.

„Sie haben Antworten auf die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft gefunden“, würdigte Vorstand Falk Walther von der Handwerkskammer Dresden das Unternehmen. „Ihr Geschäftsmodell ist das Ergebnis von harter Arbeit und Innovationsfreude gleichermaßen.

Weingut Zimmerling: Gelebte Träume an der Rysselkuppe

Den dritten DNN-Wirtschaftspreis hat die Jury schließlich einem Paar zuerkannt, das eine gelungene Symbiose zwischen Winzerei und Bildhauerei eingegangen ist: Klaus Zimmerling hat seit seinem Studium an der TU Dresden und dem Fall der Mauer einen weiten Weg vom Maschinenbau-Ingenieur und „Multiboy“-Konstrukteur zum Spitzenwinzer zurückgelegt. Seine Lebenspartnerin Małgorzata Chodakowska wiederum hat mit ihren Brunnen, Bronze-Skulpturen und Holzschnitzwerken das Kunstweingut Zimmerling in ein gleichermaßen bodenständisch wie ätherisch anmutendes Gesamterlebnis verwandelt. Beide zusammen stehen für ein unverwechselbares Idyll an der Pillnitzer Rysselkuppe.

„Sie leben in harter Arbeit ihren Traum“, sagte Juror Heiko Lachmann von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden fasziniert: Sie als Bildhauerin sei Impulsgeberin für den Ingenieur gewesen, er habe sich zum Winzer gewandelt – und beide zusammen seien mit ihren Spätburgundern, Traminern und Kunstkalendern heute ein Geheimtipp für Wein- und Kunstkenner aus dem In- und Ausland.

Die DNN vergibt inzwischen bereits seit fast zwei Dekaden den Wirtschaftspreis „So geht’s aufwärts“. „Schon damals ging es uns auch darum, Mut zu machen und zu zeigen, dass nicht nur Bad News, sondern auch Good News berichtenswert sind“, erinnerte sich DNN-Chefredakteur Dirk Birgel. Manchmal waren es fulminante Nachwende-Erfolgsgeschichten, auf die die Wahl der Juroren fiel, in anderen Jahren wiederum würdigten die Preisrichter die erfolgreiche Rettung eines Betriebes und der daran hängenden Jobs durch kluges unternehmerisches Handeln. Und auch in diesem Jahr reflektieren die Jury-Entscheidungen gerade auch die brennenden aktuellen Herausforderungen. Dazu gehören der demografische Wandel, neue Antworten auf Fachkräfte-Engpässe, die Sinnessuche vieler junger Unternehmer, die nach „Zweck“ statt „Profit“ streben, aber auch die neue Rolle, die das moderne Handwerk in einer digitalisierten Welt einnehmen kann.

Von Heiko Weckbrodt