﻿Dresden: Das sind die Asyl-Vorschläge des Oberbürgermeisters

Lesung in der Schauburg Dresden

Drogensucht in Deutschland: Ex-Junkie Sick liest aus „Shore, Stein, Papier“

„Shore, Stein, Papier“ ist der Titel der Autobiografie des Ex-Junkies Sick, mit der er seit 2016 durch Deutschland tourt. Am Donnerstag las er in der Schauburg – allerdings transportiert der Begriff Lesung nicht das, was der begnadete Geschichtenerzähler auf die Bühne brachte.