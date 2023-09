﻿Das plant der neue Wirtschaftsbürgermeister in Dresden

Dresden. Auf einer Tafel in seinem Büro sind bunte Zettel angebracht. „Das sind die Ämter in meinem Geschäftsbereich. Wenn nicht mehr alle auf die Tafel passen, ist es zu viel“, sagt Jan Pratzka (CDU), Bürgermeister für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Sicherheit. Pratzka kommt aus der Arbeitsverwaltung, war Leiter des Jobcenters und der Bundesagentur für Arbeit Dresden. Nach einem Monat im Amt spricht er über seine Pläne.

Nach einem Monat: Finden Sie sich schon im Rathaus zurecht?

Jan Pratzka: Der August fast ohne Ausschusssitzungen war ein guter Monat für den Start ins neue Amt. So hatte ich Zeit, mich mit Führungskräften und Beschäftigten auszutauschen. Ich war beim Haupt- und Personalamt, im Eigenbetrieb IT, der Wirtschaftsförderung, beim Brand- und Katastrophenschutzamt und dem Bürgeramt. Mit Gesprächen lernt man so ein Haus schnell kennen. Das Rathaus mit seinen Höfen und Baustellen ist etwas verwinkelt, aber das ist kein Problem.

Alle Themen sind Zukunftsthemen

Sie haben ein großes Ressort zu leiten. Sehen Sie einen Schwerpunkt?

Die Bandbreite ist enorm, aber es gibt etwas Verbindendes: Alle Themen des Geschäftsbereiches sind Zukunftsthemen. Eine wesentliche Zukunftsfrage ist für mich der Fachkräftebedarf – in den Unternehmen in unserer Stadt, aber auch in der Stadtverwaltung. Da gibt es in meinem Ressort gute Synergien.

Sie sind noch nicht mal richtig angekommen, da hat der Chipriese TSMC seine Großansiedlung in Dresden angekündigt. Haben Sie noch mehr Großansiedlungen in der Schublade?

Für Großansiedlungen von diesem Kaliber sind Vertrauen und Vertraulichkeit wichtig. Die Ansiedlung von TSMC hatte über zwei Jahre Vorlaufzeit, in der unser Amt für Wirtschaftsförderung Hand in Hand mit dem Freistaat hart und zugleich diskret dafür gearbeitet hat. Es spricht für sich, dass sich ein Branchenführer in der Mikroelektronik für Dresden entscheidet. Wir wissen, dass auch andere Unternehmen Erweiterungsoptionen haben, wie Infineon, wo auch der Standort Dresden massiv ausgebaut wird.

„Wir brauchen eine Zuwanderung von Fachkräften“

Neue Superfabriken brauchen Wasser, Strom, Wohnungen für die Beschäftigten. Was kommt da auf Dresden zu?

Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Dazu gehört nicht nur die Medienversorgung, sondern auch Wohnungen, Verkehrsinfrastruktur und Fachkräfte. Diese Aufgaben werden wir als Stadt nicht alleine schultern, sondern gemeinsam mit den Umlandgemeinden und dem Freistaat Sachsen systematisch angehen.

Wo sollen die Fachkräfte herkommen? Durch Abwerbung aus anderen Branchen?

Wir brauchen eine Zuwanderung von Fachkräften. Mit eigenen Leuten können wir den Bedarf nicht decken. Das geplante sächsische Ausbildungszentrum für Mikroelektronik ist ein wichtiger Schritt, wir müssen für Ausbildungsplätze in der Region sorgen. Das kann die Stadt nicht allein, wir brauchen den Freistaat, die Bundesagentur für Arbeit, die Kammern und Branchenverbände. Wir sind als Stadt gut vernetzt und unsere Aufgabe ist es, die Partner an einen Tisch zu bringen.

Chance für die Brücke Königsbrücker Straße?

Vernetzen Sie sich auch in der Verwaltung? Oder arbeitet jedes Amt für sich allein?

Es gibt beim Thema Fachkräfte eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Bildungsbereich, der Baubürgermeister wird eng bei Infrastruktur und Verkehrsanbindungen eingebunden. So eine Großansiedlung ist ja auch eine Chance, Infrastrukturthemen etwas schneller zu lösen, wenn ich an den erforderlichen Neubau der Brücke Königsbrücker Straße denke.

Verliert Dresden mit den großen Industriebetrieben die kleinen Unternehmen aus dem Blick?

Nein, wir behalten die kleinen Unternehmen im Blick. Mit einem großen Unternehmen wie TSMC siedelt sich Kaufkraft in der Stadt an, das ist für viele eine Chance. Davon profitiert auch der Mittelstand, dieses Potenzial müssen wir heben. Die ödesten Innenstädte sind doch dort zu finden, wo die Menschen weggehen, weil nichts mehr los ist. Die Großansiedlung ist auch eine Chance für die Gastronomie.

Die Helfer sind in die Pflege abgewandert

Wenn die Mikroelektronik den Gastronomen nicht die Köche und Kellner wegschnappt...

Wir haben einen Wettbewerb um die besten Köpfe. In der Kurzarbeit während Corona hat die Gastronomie Beschäftigte verloren. Aber nach meinem Wissen sind die Fachkräfte überwiegend geblieben, während die Restaurants Helfer verloren haben. Aber nicht an die Mikroelektronik, sondern an die Pflege.

Wirtschaftsförderung heißt auch Verantwortung für die Märkte. Mit welchen neuen Ideen wollen Sie die Innenstadt beleben?

Wir müssen erst mal schauen, was wir haben. Das ist eine ganze Menge. Wir stehen vor der Aufgabe, Frequenz in die Innenstadt zu bringen. Für den Altmarkt haben wir das Winter-Event bis März, den Frühjahrsmarkt und Herbstmarkt und natürlich den Striezelmarkt als einmaliges Format. Mit Auf- und Abbauzeiten ist da gar nicht so viel Zeit für andere Höhepunkte. Aber wir werden das prüfen und weiter ausbauen. Sorge bereiten mir die Märkte am Stadtrand. Wenn es immer weniger Händlerinnen und Händler werden, müssen wir uns Gedanken machen. Es ist ja nachhaltig, wenn die Anwohner vor Ort regionale Produkte kaufen können.

Föderalismus macht Digitalisierung nicht leichter

Sie sind für die Digitalisierung der Verwaltung zuständig. Deutschland wird ja oft als Entwicklungsland auf diesem Feld bezeichnet. Auf welchem Stand ist Dresden?

Ich komme aus einer Behörde, die digital war. Die E-Akte wurde bei der Bundesagentur schon vor zehn Jahren eingeführt. Ich wünsche mir für alle Ämter der Stadtverwaltung eine elektronische Akte, die digitale Arbeit von der Antragstellung bis zum Bescheid ermöglicht. Da müssen wir die Standards schaffen. Ich war aber durchaus erstaunt, wie viele Vorgänge in der Stadtverwaltung digital laufen. Da hat Corona vieles beschleunigt. Dresden gehört bei den Smart Cities zu den Top 3 in Deutschland. So schlecht sind wir nicht und ich bringe gerne meine Erfahrungen ein. Eines ist aber auch klar: Der Föderalismus macht die Digitalisierung nicht leichter. Die Kommunen müssen vieles selbst entwickeln, dadurch gibt es keine geregelten Standards und es macht die Kommunikation zwischen den Kommunen schwieriger, wenn Software nicht kompatibel ist.

Beim Bund sind die Schnittstellen geregelt

Betroffene können in Dresden einen Wohngeldantrag digital stellen, der dann im Sozialamt von Beschäftigten ausgedruckt und in die entsprechende Bearbeitungssoftware per Hand eingetippt wird. Ist das Digitalisierung?

Das ist für mich der Punkt: Der Gesetzgeber ändert Richtlinien und müsste den Kommunen zentral die Software für die Änderungen liefern. Aber wenn die Kommunen allein gelassen werden, kommt ein Flickenteppich heraus. Das läuft in einer Bundesbehörde anders. Da sind die Schnittstellen geregelt.

Wer hat es sich einfallen lassen, mit der E-Akte in der Verwaltung bei den kompliziertesten Verfahren zu beginnen, den Bauanträgen?

Ich werde mit den Entscheidungen arbeiten, die vor meiner Zeit im Rathaus getroffen wurden. Fest steht: Priorität haben all jene Ämter, die in das Stadtforum einziehen werden.

Der Gesetzgeber ist gefordert

Wann gibt es kein Papier mehr in der Verwaltung?

Ich werde keine Jahreszahl nennen. 2025 nehmen wir das neue Rathaus, das Stadtforum, ohne Papier in Betrieb. Das ist unser Vorzeigeprojekt. Wenn das Stadtforum gemanagt ist, kommen die anderen Bereiche an die Reihe.

Wann kann der Bürger alle Dinge, die er von der Verwaltung benötigt, ohne Vorsprache von zu Hause aus bestellen?

Das muss der Gesetzgeber regeln und beispielsweise die Zulassung eines Fahrzeugs oder die Beantragung von Personalausweisen voll digital ermöglichen. Es gibt auf der städtischen Internetseite reichlich 200 Antragsformulare und digitale Assistenten, die das Ausfüllen unterstützen. Da sind wir so schlecht nicht aufgestellt.

179 644 Einsätze in einem Jahr

Waren Sie schon auf der Mitgliederversammlung einer Freiwilligen Feuerwehr?

Nein, noch nicht, in der Sommerpause fanden keine statt. Aber ich war im Amt für Brand- und Katastrophenschutz und bei der Berufsfeuerwehr. Es ist beeindruckend, wie die Feuerwehr bürgernah für unsere Sicherheit sorgt. Die Feuerwehrleute setzen ja dafür ihr Leben ein, ich habe viele tolle Gespräche geführt. Nächste Woche findet die erste Ausschusssitzung der Freiwilligen Feuerwehr Dresden und dem Führungspersonal der Berufsfeuerwehr mit meiner Teilnahme statt. Ich freue mich, dort mit den Wehrleiterinnen und Wehrleitern ins Gespräch kommen zu können.

Wo drückt bei Feuerwehr und Rettungsdienst der Schuh?

Ich spreche von 179 644 Einsätzen im Rettungsdienst und bei der Feuerwehr in einem Jahr, vom Fehlalarm bis hin zum Brand einer Recyclinganlage. Das ist eine Leistung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sind Zukunftsthemen, wenn ich an das Klima und die Sicherheitslage denke. Wir müssen uns auf Situationen wie einen Stromausfall vorbereiten, wir müssen für Katastrophen gewappnet sein. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass sich auch zukünftig Dresdnerinnen und Dresdner in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren und dass das Brand- und Katastrophenschutzamt als Teil der Landeshauptstadt Dresden als attraktiver Arbeitgeber den Personalbedarf decken kann.

Wie weit sind die Planungen für das neue Rettungszentrum auf der Strehlener Straße?

Die städtische Gesellschaft Stesad erarbeitet derzeit eine Machbarkeitsstudie. Wenn diese vorliegt, wissen wir mehr über Kosten und mögliche Termine.

