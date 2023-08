﻿„Vielen Mädchen fehlen in Sachen Sexualität Basisinfos“: Warum es das Frauengesundheitszentrum MEDEA in Dresden braucht

Dresden. Auch im Bereich Gesundheit ist die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht. Deshalb bietet das Mädchen- und Frauengesundheitszentrum MEDEA in Dresden seit fast 30 Jahren kostenfreie Beratungen und Weiterbildungen an. Mit steigender Nachfrage: Zählte der gemeinnützige Verein laut eigenen Angaben 2020 noch rund 4000 Teilnahmen, waren es 2022 etwa 6500.

Warum im Osten so wenige Zentren wie das MEDEA gibt, weshalb es einen Unterschied macht, ob ich heute als Mädchen in Sachsen oder Hamburg aufwachse und warum ihre Arbeit sie auch mit ihren eigenen Vorurteilen konfrontiert, erzählen Sozialpädagogin Clarissa Bachmann und Sozialarbeiterin Gabriela Nickl im Interview.

Warum braucht es ein Zentrum wie MEDEA heute noch, wo die meisten Menschen von einer Gleichberechtigung der Geschlechter und einer aufgeklärten Gesellschaft sprechen würden?

Gabriela Nickl: Ich wünschte auch, wir wären weiter. Aber es ist immer noch so, dass ein Arzt in der Regel zehn bis 15 Minuten pro Patientin hat. Wenn eine Frau beispielsweise eine Verhütungsmethode sucht, empfiehlt der Frauenarzt oder die Frauenärztin dann meist die Pille oder Spirale und das war es. Bei uns dauert ein Beratungsgespräch zu dem Thema eine Stunde. Und wir arbeiten, anders als mancher Arzt, unabhängig. Uns braucht es auch, weil Geschlechtergerechtigkeit noch nicht im Gesundheitssystem angekommen ist. Krankheiten und Therapien werden nach wie vor größtenteils an Männern erforscht.

Clarissa Bachmann: Trotz aller Medienvielfalt und der Tatsache, dass Mädchen heute viel im Netz unterwegs sind, fehlen vielen von ihnen im Bereich der sexuellen Bildung nach wie vor Basisinformationen. Über ihren Körper, ihre Sexualität. In vielen Biologiebüchern wird das weibliche Geschlechtsorgan immer noch unvollständig, ohne Klitoris, abgebildet oder es ist vom „Jungfernhäutchen“ die Rede, dass es de facto nicht gibt. Über diese Dinge müssen wir in unseren Workshops aufklären. Daneben gilt es natürlich nach wie vor, bestehende Rollenklischees aufzubrechen darüber, wie ein Mädchen oder eine Frau vermeintlich zu sein hat.

Von 13 Frauengesundheitszentren ist MEDEA, abgesehen von dem in Berlin, das einzige in Ostdeutschland. Woran liegt das?

Bachmann: Die ersten Zentren dieser Art wurden von Frauen gegründet, die aus der Frauenbewegung kamen. Die wiederum fand vor allem in Westdeutschland statt. Das lag vielleicht auch daran, dass sich in Ostdeutschland viele Frauen schon gleichberechtigt gefühlt hatten.

Nickl: Ein weiterer Grund ist vielleicht die Tatsache, dass ein Zentrum, wie wir es führen, auf Fördergelder angewiesen ist. Wir adressieren ja vor allem sozial benachteiligte Mädchen und Frauen und bieten kostenfreie Beratungen an. In München und Westberlin gibt es Zentren mit kostenpflichtigen Beratungsangeboten, was für uns keine Option wäre.

Was sind aktuell die drängendsten Anliegen der Mädchen und Frauen, die zu Ihnen kommen?

Bachmann: Bei den Kleinsten im Grundschulalter geht es um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Sie wollen sich sicher fühlen, wenn sie beispielsweise allein zur Schule gehen. Nicht selten sind auch Mobbing und Stress in der Schule ein Thema. Manche kommen zu uns, weil sie schüchtern sind und neue Freundschaften knüpfen wollen. Bei den älteren Mädchen geht es um Pubertät, die erste Liebe, sexuelle Selbstbestimmung, um Fragen wie: Darf ich mir die Pille ohne Zustimmung meiner Eltern verschreiben lassen? Ein immer größeres Thema sind Online-Kontakte und Cyber-Grooming. Viele Mädchen bekommen von Jungs oder Männern Nachrichten oder Nacktbilder zugeschickt und werden aufgefordert, solche zurückzuschicken. Wir zeigen ihnen dann, wie sie sich vor solchen Übergriffen schützen können.

Nickl: Bei den erwachsenen Frauen liegt der Fokus auf Müttergesundheit. Gerade in der Pandemie haben wir den Rückfall in tradierte Rollenmuster beobachten können. Weil die Schulen geschlossen waren, mussten Mütter noch mehr Aufgaben erfüllen als sonst. Auch dadurch ist die Zahl der psychischen Erkrankungen unter Frauen deutlich gestiegen. Da braucht es Unterstützung, Beratung und Aufklärung unter anderem über die Themen Stress, Rollenklischees und mental load. Der Begriff meint die mentale Belastung, die die zahllosen, auf den ersten Blick nicht sichtbaren Erledigungen im Familienalltag verursachen können. Wir schauen mit Müttern, an welchen Stellschrauben sie drehen können, um die Last zu reduzieren. Bei unserem Projekt MEDEA International, in dem wir Frauen mit Migrations- und Fluchterfahrung helfen, liegt der Fokus auf psychologischer Beratung und Selbstwertstärkung.

Die Pandemie hat die Themen häusliche Gewalt und die Belastung von Müttern in den medialen Fokus gerückt. Nun liegt Corona schon eine Weile hinter uns. Beobachten Sie im MEDEA Nachwirkungen aus der Zeit?

Bachmann: Wir beraten nach wie vor Mädchen und Frauen, die in der Zeit der Pandemie häusliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ein anderes Thema sind soziale Ängste. Das merken wir, wenn wir Workshops in Schulklassen geben. Da gibt es Mädchen, die eine richtige Sozialphobie entwickelt haben, sich nicht mehr auf Gruppenprozesse einlassen können, einhergehend mit depressiven Verstimmungen. Die Pandemie betraf bei vielen eine ganze Jugendphase, in der man für gewöhnlich die erste Beziehung beginnt oder neue Freundschaften schließt. Corona machte das unmöglich und heute merkt man, dass viele Mädchen große Schwierigkeiten haben, einfach auf jemanden zuzugehen.

MEDEA setzt sich laut eigener Aussage für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen in Sachsen ein. Macht es einen Unterschied, ob ich als Mädchen in Sachsen oder einem anderen Bundesland aufwachse?

Nickl: Auf politischer Ebene bestimmt. Da muss man sich nur den Rechtsruck in Sachsen anschauen mit dem Rückfall in rückschrittliche gesellschaftliche Vorstellungen. Da spielen Rassismus, aber auch konservative Denkmuster über Weiblichkeit und Männlichkeit eine Rolle.

Bachmann: Wenn wir Projekttage in Schulen geben, geben viele Jungs teils extrem konservative Aussagen von sich. Da heißt es dann, Frauen kümmerten sich nur um die Kinder und Männer hätten das Sagen. Sätze, die vor 30 Jahren normal waren.

Sie beraten auch Mädchen und Frauen mit Migrations- und Fluchterfahrung, die oft aus Ländern mit sehr patriarchalen Strukturen kommen. Unterscheiden sich deren Wünsche und Erwartungen von denen der Dresdnerinnen?

Nickl: Es gibt Unterschiede, aber die würde ich weniger an einzelnen Ländern festmachen. Sicher gibt es Regionen, zum Beispiel muslimisch geprägte, wo sehr patriarchale Strukturen herrschen. Gleichzeitig ist in Deutschland jede fünfte Frau von häuslicher Gewalt betroffen. Das Thema liegt also nicht weit weg. Was sicher einen Unterschied macht, ist, ob eine Frau im ländlichen oder städtischen Raum aufwächst, weil damit oft Bildungsunterschiede einhergehen. Eine studierte Frau hat vielleicht andere Zugänge, Erwartungen und Pläne für ihr Leben als eine Frau, die nur einen niedrigen Bildungsabschluss hat oder nie die Schule besuchen konnte.

Bachmann: Ich erinnere mich an einen Workshop an einer Berufsschule für junge Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, in dem es um sexuelle Bildung ging und der mich mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert hat. Ich wusste anfangs nicht, wie ich das angehen sollte, ob ich mit den Frauen überhaupt über Verhütung und Sexualität sprechen konnte. Am Ende haben sie viel gekichert, waren total offen und interessiert. Das Einzige, was ihnen wichtig war, war, dass wir die Vorhänge zuziehen, damit uns niemand beobachten konnte. Am Ende ist es überall gleich: Die einen sind verklemmter, die anderen offener.

Hinweis: Clarissa Bachmann und Gabriela Nickl haben während des Interviews gegendert. Im Sinne der Leserfreundlichkeit nutzen die DNN das generische Maskulinum. Infos: medea-dresden.de

