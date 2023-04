﻿Kommentar: Das „Assi-Eck“ erfüllt eine elementare Rolle für Dresden

Dresden. „Schiefe Ecke“, „Assi-Eck“ oder einfach „das Eck“. Die berühmt-berüchtigte Kreuzung im Herzen der Neustadt sorgt für Aufregung. Für die einen ein Wallfahrtsort, für die anderen – zumeist Anwohner – Grund zur Empörung durch die Neustädter Dreifaltigkeit: nächtliche Ruhestörung, Müll und latenter Uringeruch. Dabei erfüllt das Eck eine zentrale Funktion für das Nachtleben der Stadt.

Das kulturelle Leben, Bars und Kneipen sowie Clubs sind nun mal in diesem einen Viertel konzentriert. Es fungiert als Magnet für die anderen Stadtteile und entlastet diese gleichzeitig von oben genannten Problemen. Ergo, im beschaulichen Striesen ist es nur so ruhig, weil die Jugend in die Linie 6 steigt und ihren Abend in der Neustadt verbringt.

Akzeptanz für Freiräume

Diesen Ort braucht es. Ein Ort, an dem Diskriminierung geringer ist als an anderen. Ein Viertel, in dem man feiern kann. Ein Platz, an dem Freunde und Fremde ein Bier oder mehr trinken. Das Eck vereinigt all das und bietet der Stadt so viel mehr, als selbst ernannte Nachtruhewächter sich eingestehen. Deshalb braucht es nicht nur Geld für die Nachtschlichter, sondern genauso Akzeptanz der Freiräume und vor allem Wertschätzung für dieses bedeutsame Gebiet.