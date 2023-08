Darum werden im Großen Garten Dresden auch gesunde Bäume gefällt

Dresden. Dem Großen Garten – das grüne Herz von Dresden – macht der Klimawandel zu schaffen. Zählt man die Bäume, die bereits abgestorben bzw. so krank und/oder geschädigt sind, dass sie über kurz oder lang gefällt werden müssen, zusammen, „haben wir seit 2018 im Schnitt jeden Tag einen Baum verloren“, so Claudius Wecke. Er ist bei den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsens für die Gärten und Parks zuständig. Der Große Garten in Dresden sei sein Sorgenkind, sagt er.

Welche gesunden Bäume gefällt werden

Doch jetzt müssen dort auch gesunde Bäume gefällt werden. Der Grund ist einfach: Die konkurrenzstarken Spitzahorne gewinnen sonst die Oberhand. Wer selber im Garten einen Spitzahorn hat, wird davon ein Lied singen können. Denn im Frühling gehen überall zu Hunderten die Sämlinge auf. Und es dauert gar nicht lange, dann sind sie so fest verwurzelt, dass man sie nur noch mit Hacke oder Spaten entfernen kann.

Die Samen dieser Bäume sind geradezu Flugkünstler, werden mit dem Wind hunderte Meter weit getragen. Und sie gehen eben auch im Großen Garten überall dort auf, wo es in den Gehölzgruppen licht geworden ist.

„Der Spitzahorn wächst, wenn er jung ist, schnell, bildet große Blätter und beschattet die Fläche stark“, so Claudius Wecke. Das klingt erst mal nicht negativ. Denn große schattige Bäume sind ja eigentlich das, was es in der Stadt gar nicht genug geben kann.

Was es mit dem „Spitzahornmanagement“ auf sich hat

Das Problem ist, dass durch den Ahorn andere Baumarten wenig Chancen haben. Stieleichen zum Beispiel. „Wir haben in den vergangenen Jahren unfassbar viele alte malerische Eichen im Großen Garten verloren“, weiß der Chef der sächsischen Parks und Gärten. Die Eiche ist eine Lichtbaumart, das heißt, sie braucht zum Wachsen ein bestimmtes Minimum an Licht. Und „sie hat keine Möglichkeit zu keimen, wenn der Spitzahorn alles zuwächst“, so Claudius Wecke.

„Über 95 Prozent der Naturverjüngung im Großen Garten bestehen aber aus Spitzahorn.“ Den Prozentsatz hat er nicht geschätzt, sondern er ist Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung in Zusammenarbeit mit der TU. Deshalb werde der Spitzahorn im Großen Garten nicht ausgemerzt, aber an bestimmten Stellen in die Schranken gewiesen. Wecke nennt das „Spitzahornmanagement“. Ziel ist, das Bild der historischen Gartenanlage mit ihren Strukturen, den Sichtachsen und der Artenvielfalt zu erhalten bzw. wieder herzustellen.

Warum es ein Parkseminar gibt

Dazu soll ein sogenanntes Parkseminar einen Beitrag leisten. Bei diesem können Interessierte, denen der Große Garten am Herzen liegt, die gern mit den Gärtnern mal ins Gespräch kommen würden und selber Hand anlegen möchten, unter fachlicher Anleitung bei der Erhaltung des Großen Gartens mit anpacken. Das Parkseminar findet am 13. und 14. Oktober statt. Am ersten Tag – dem Sonnabend – wird abends in das Palais im Großen Garten zu Vorträgen eingeladen. Dauer zwei Stunden. Der Eintritt ist frei.

Am Tag darauf – dem Sonntag – gibt es einen Arbeitseinsatz. Start 8.30 Uhr. Für Verpflegung wird gesorgt. Bei einem gemeinsamen Rundgang werden abschließend die erreichten Ergebnisse begutachtet. Ende des Parkseminar-Einsatzes ist 15 Uhr. Die Zahl der Teilnehmer an dem Arbeitseinsatz ist auf 75 begrenzt. Ziel ist, eine zugewachsene Sichtachse, die vom Botanischen Garten bis zum Dahliengarten reicht, im weitesten Sinn wieder freizulegen.

Was genau beim Parkseminar zu tun ist

Dafür sollen zum einen unzählige Spitzahornsämlinge ausgegraben werden. Zudem gilt es die Reste von zum überwiegenden Teil bereits vorab gefällten Bäumen mit Stammdurchmessern zwischen 10 und 60 cm zu entfernen. Insgesamt handelt es sich um 96 Stück, davon sind 76 Spitzahorne. Der Rest sind bereits abgestorbene oder schwer geschädigte andere Baumarten sowie Bäume, die durch unterlassene Pflege in der Vergangenheit die Sichtachse zugewachsen haben.

Und es werden an den Rand der Sichtachse – die selber natürlich frei bleibt und wo später eine standortangepasste Wiesenmischung ausgesät wird – 300 wurzelnackte einheimische Gehölze gepflanzt. „Der Gemeine Schneeball zum Beispiel, das Pfaffenhütchen oder auch der Eingriffelige Weißdorn“, zählt Claudius Wecke Beispiele auf. Des Weiteren wird ein Trampelpfad beseitigt.

Warum nicht gleich größere Eichen nachgepflanzt werden

Eichen sollen (wahrscheinlich erst nach dem Parkseminar) ausgesät werden. Denn gleich größere Bäume dieser Art nachzupflanzen sei nicht der Weisheit letzter Schluss. Eichen würden starke Pfahlwurzeln entwickeln. Pflanze man in Baumschulen gezogene mehrere Jahre alte Eichen um, verletze dabei die Pfahlwurzel, dann würden die Bäume erst einmal im Wachstum stagnieren, weiß der Bereichsleiter der sächsischen Parks und Gärten. Ausgesäte Eichen bzw. Sämlinge könnten sich besser an den Standort anpassen und legen im Höhenwachstum – sind sie erst mal eingewurzelt – kräftig zu.

Wie die Parkseminare entstanden sind

Parkseminare haben im Übrigen eine lange Tradition. Zunächst ging es darum, die in der Nachkriegszeit verwilderten Parks und Gärten wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Am Anfang warb man mit Vorträgen und fachlichen Auseinandersetzungen vor Ort um die Erhaltung und Wiederherstellung.

1976 fand dann das erste Parkseminar statt, bei dem Theorie und ein praktischer Einsatz kombiniert wurden. Inzwischen hat es bereits unzählige Parkseminare gegeben, die wichtige Impulse für die Erhaltung der jeweiligen Anlagen setzten. Im Kromlauer Park findet sogar jedes Jahr eins statt. Als Initiator der Parkseminare im Dresdner Raum gilt der Gärtner, Gartenbauingenieur, Pflanzenkenner und Naturschützer Rudolf Schröder.

wissen.schloesserland-sachsen.de/klimawandel; Anmeldung zum Parkseminar bis 29. September per E-Mail an klimawandel@schloesserland-sachsen.de

