Dresden darf im Advent leuchten

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

soll es nun heimelig sein in der Adventszeit oder verzichten wir in Zeiten der Energiekrise lieber auf die Beleuchtung öffentlicher Gebäude? In Dresden war die Sache zunächst klar. Zunächst. Denn die Stadt hatte sich dazu entschieden, ab dem 1. September zu sparen. Doch dann kam die FDP-Stadtratsfraktion – federführend vertreten durch ihren Vorsitzenden Holger Zastrow – um die Ecke und forderte: Eine Weihnachtsstadt im Dunkeln, das geht gar nicht!

Licht an im Advent, hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen. Die Grünen sehen den Beschluss kritisch. © Quelle: Anja Schneider

Und der Ausschuss für Wirtschaftsförderung stimmte dem tatsächlich zu. Zwischen 16 und 23 Uhr darf es wieder leuchten. Naturgemäß finden das die Grünen überhaupt nicht dufte. Während die Menschen darben, protzt die Stadt? Zweifel an dieser Entscheidung dürfen erlaubt sein. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es ist aus unserer Sicht ein verheerendes Signal an die Menschen, die sich seit Wochen solidarisch verhalten und Energie sparen, wenn nun die Stadt so tut, als hätten wir kein Energieproblem. Nach wie vor ist es wichtig, wo es geht Energie einzusparen. Wolfgang Deppe Umweltpolitiker der Grünen, über die Ausnahmeregelung der Stadt, öffentliche Gebäude im Advent zu beleuchten

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz steigt – Fallzahl geht zurück: Dresdens Corona-Inzidenz ist am Donnerstag gestiegen. Die Zahl der bekannten aktiven Fälle hingegen geht zurück. Jetzt lesen

RKI registriert 78.629 Corona-Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut zuletzt 78.629 Corona-Neuinfektionen und 281 Todesfälle innerhalb eines Tages gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstagmorgen bei 289,6. Jetzt lesen

Impfstoffhersteller Moderna verzeichnet Engpässe und nachlassende Nachfrage: Der Corona-Impfstoff von Moderna war mal ein sehr gefragtes Gut. Nun dämpfte das amerikanische Unternehmen seine Verkaufsziele. Grund dafür seien Engpässe und eine nachlassende Nachfrage. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Zwei Vertreter der Gruppe „Letzte Generation“ stehen im August 2022 mit einem Banner in Dresden in der Gemäldegalerie Alte Meister an dem Gemälde „Sixtinische Madonna“ von Raffael. Sie haben sich am Rahmen des Bildes festgeklebt. © Quelle: Sebastian Kahnert

Protest für den Klimaschutz: Kleben und kleben lassen?

Justizminister a.D. Geert Mackenroth schreibt über Recht und Gesetz. Heute: Immer wieder kleben sich junge Menschen an Kunstwerke oder Straßen, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Was ist von diesem Trendsport zu halten – juristisch, politisch, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Auswahl der Strukturwandel-Projekte in Sachsen kritisiert. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Habeck will mehr Vielfalt beim Strukturwandel in der Lausitz

Mit Blick auf die Auswahl der Strukturwandel-Projekte in Sachsen übt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Kritik. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Jahres-Pressekonferenz der Kunstsammlungen - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden informieren über ihr Ausstellungsprogramm für das Jahr 2023.

18 Uhr: Improvisionstheater-Kurs - Beim Improvisationstheater spielt man zwar ohne Kostüme und ohne Bühnenbild, aber zusammen mit anderen kurze Szenen oder auch ganze Geschichten – und das ohne sich vorher abzusprechen! Wie soll das gehen? Damit das klappt, gibt es viele spielerische Übungen, mit denen man Spontaneität trainiert und so die eigene Kreativität entdeckt. Man wird selbstbewusster und die Angst vor „Fehlern“ wird abgebaut. Nicht zuletzt macht das Spielen in der Gruppe einfach richtig viel Spaß! Für alle ab 16 Jahren - kostenlos. Ort: Johannstädter Kulturtreff e.V., Elisenstraße 35, 01307 Dresden, Anmeldung per E-Mail

20.15 Uhr: Thalia-Top-Lounge - Landolf Scherzer, der „Spezialist für Recherchen vor Ort“, fuhr 2019 auf die Krim. Er ahnte nicht, dass es der Vorabend eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine war. Aber aus seinen Beobachtungen und Begegnungen wird die historische Dimension der Konflikte deutlich. Das Porträt einer Krisenregion entsteht, das weder vereinfacht noch verurteilt und dadurch umso wahrhaftiger und lebendiger ist. Ort: Thalia Haus des Buches, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden Tickets gibt es hier

Wer heute wichtig wird

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt für den Flug mit dem Airbus A340 der Luftwaffe zum Antrittsbesuch in China am militärischen Teil des Flughafens BER Berlin-Brandenburg an. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der das Land seit der Wiederwahl von Präsident Jinping als Vorsitzender der Kommunistischen Partei besucht. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzler Kanzler Scholz (SPD) reist heute zu seinem ersten Besuch als Kanzler nach China. Es ist ein Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Premier Li Keqiang geplant. Wegen der strengen Vorsichtsmaßnahmen in China gegen die Pandemie treffen Scholz und seine Delegation mit einigen Wirtschaftsvertretern am Morgen ein und reisen am Abend wieder ab. Sie dürfen sich nur streng abgeschirmt in einem „geschlossenen Kreislauf“ bewegen. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Wirtschaftskooperation, der Ukraine-Konflikt und die Taiwanfrage.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Eine Maschine der Fluggesellschaft Lufthansa startet. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

... die Kurzstreckenflüge: Hilft es dem Klima, sie zu verbieten?

Fliegen ist schlecht fürs Klima. Gerade Kurz­strecken­flüge sind Umwelt- und Klima­schutz­verbänden ein Dorn im Auge. Sie fordern, diese Flüge zu verbieten, um das Klima zu schützen. Doch der gewünschte Effekt könnte geringer ausfallen als gedacht, legt eine neue Studie nahe. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play