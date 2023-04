﻿15. Dampfloktreffen: Ein Wochenende für Bahnbegeisterte in Dresden

Eisenbahnenthusiasten kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten: Der Dresdner Hauptbahnhof feiert 125-jähriges Bestehen und lockt mit sechs historischen Dampfloks. Parallel findet am Sonnabend und Sonntag das 15. Dampfloktreffen statt.

Dresden. „Es soll nicht mehr ein Eisenbahnfest mit Familien, sondern ein Familienfest mit Eisenbahnen sein“, sagt Sven Bracke vom Verkehrsmuseum Dresden. Zusammen mit der Deutschen Bahn und der IG Bw Dresden-Altstadt organisiert das Museum das Dresdner Dampfloktreffen. Zum 15. Mal findet die Traditionsveranstaltung statt. Ziel ist es dieses Mal, nicht nur absolute Technikexperten anzusprechen.

Das Ereignis steigt am 15. und 16. April. Am selben Wochenende steht ein weiteres wichtiges Jubiläum an: Der Dresdner Hauptbahnhof feiert seinen 125. Geburtstag. Bahnbegeisterte können sich auf sechs Dampfloks freuen. Außerdem öffnen das Eisenbahnmuseum, das Depotgebäude des Verkehrsmuseums Dresden und die DB Regio-Werkstatt ihre Türen. Wie in den Vorjahren dampfen historische Züge für Sonderfahrten durch das Dresdner Umland und in den Hauptbahnhof.

Bahnjubiläum und Dampfloktreffen an einem Wochenende

Janusch Plewnia, der „Hausherr“ des Dresdner Hauptbahnhofes, sieht in dem Doppeltermin eine Chance. „125 Jahre und 15 Jahre, so was bekommen wir selten noch mal zusammen.“ Während das Dampfloktreffen eher den historischen Teil bediene, schlage das Fest im Hauptbahnhof die Brücke zur modernen Bahnzeit. Neben den ICE, S-Bahnen und Regionalzügen werden an dem Wochenende auch alte Züge in den Bahnhof einfahren, werden dampfen und tuten.

Im Stundentakt wird ein Pendelzug zwischen dem Festgelände in der Zwickauer Straße und dem Hauptbahnhof verkehren. Der Vorsitzende Daniel Reitmann der IG Bw Dresden-Altstadt e.V. freut sich über die Zusammenarbeit. Seine Hoffnung ist, dass so mancher spontan in einen alten Zug am Bahnhof einsteigt und ein Ticket kauft.

Vorverkauf läuft gut

Während in der Zeit vor Corona 10 000 zahlende Besucher normal waren, halbierte sich die Zahl der Gäste in den vergangenen drei Jahren. Die Veranstalter IG Bw Dresden-Altstadt, Deutsche Bahn und Verkehrsmuseum erwarten nun zum traditionellen Frühjahrstermin wieder mehr Menschen. Der Vorverkauf laufe gut, hieß es dazu.

60 Tonnen Kohle auf Lager

Doch wer ein Bahnfest organisiert, braucht Kohle. Gestiegene Kosten führen dieses Jahr zu Einsparungen. Am Freitag findet kein Programm statt. Auf Züge aus aller Welt müssen Besucher verzichten. Die weiteste Anreise haben eine Lok aus Eisenach und eine aus Tschechien. Für 40 000 Euro habe man schon Kohle gekauft, berichtet Reitmann. Zwei Lkw aus Polen haben die 60 bis 70 Tonnen Kohle gebracht und in Dresden ausgekippt. Der Preis für eine Tonne Kohle habe sich im Vergleich zu der Zeit vor Corona verdoppelt.

„Taigatrommel“ macht Halt in Dresden

Daniel Reitmann freut sich trotzdem auf das Programm. Dampfzüge seien schon immer Teil seines Lebens gewesen. Diese Begeisterung möchte er weitergeben. Ein Highlight für ihn ist die dieselelektrische „Taigatrommel“. „Da schlagen Eisenbahnerherzen höher“, sagt er. Drei Taigatrommeln kann man sich während des Wochenendes im Depot im Verkehrsmuseum anschauen. Auch die Innenausstattung entspreche noch den historischen Zuständen von 1970 im Komplettpaket mit einem Mitropaspeisewagen. „Da fährt man noch ohne Klimaanlage“, ergänzt Reitmann.

Konzert im Hauptbahnhof

Im Hauptbahnhof startet die Feier am Sonnabend, den 15. April, ab 10 Uhr mit einem moderierten Programm. Im Zentrum steht nicht der Dampf, sondern der Strom. Um 15.30 lädt die Bahn gemeinsam mit der Bahnhofsmission zum großen Tortenanschnitt. Abends läuft Musik, ab 19 Uhr gibt die Band „invisible touch“ ein Konzert. Der reguläre Zugbetrieb wird nicht beeinflusst.

Führungen in der Werkstatt

Richtig ins Eingemachte geht es in der Werkstatt der DB Regio in der Zwickauerstraße. „Eine Autowerkstatt kennt jeder, Zugwerkstätten sind größer.“, erklärt die DB Regio. Vier Führungen bieten sie in der Werkstatt an, Ziel dabei ist die Nachwuchsgewinnung. Neben dem Bestaunen von Zügen können Kinder auf dem Festgelände auch auf Hüpfburgen springen oder sich schminken lassen. Denn alle Familienmitglieder sollen Spaß am Fest haben, so das erklärte Ziel der Organisatoren.

Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Eintrittskarten sind online und auch an der Tageskasse erhältlich. Sie berechtigen am 15. und 16. April auch zum einmaligen Besuch des Verkehrsmuseums. Tickets für die Sonderfahrkarten gibt es online und jeweils vor Abfahrt am jeweiligen Zug zu kaufen. Der Eintritt zum Bahnhofjubiläum ist frei. Der Zugverkehr wird nicht beeinträchtigt.

Internet: igbwdresden-altstadt.de