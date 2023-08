Unbekannte schlagen auf Jugendlichen ein – Polizei sucht Zeugen

Dresden. Unbekannte haben am Sonntag um 18.30 Uhr vor einem Imbiss an der Wilhelm-Franz-Straße in Cotta auf einen Jugendlichen eingeschlagen. Er wurde dabei verletzt.

Als alarmierte Polizeibeamte am Tatort eintrafen, waren sowohl die Unbekannten als auch das Opfer verschwunden. Nun bittet die Polizei um Hinweise: Wer Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen kann, meldet sich bitte unter 0351 483 2233 bei der Polizeidirektion Dresden.

