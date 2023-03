Mann nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Nach dem Brand in einer Wohnung an der Tonbergstraße ist ein Mann tot aufgefunden worden.

Dresden. Am Mittwochvormittag ist in einer Wohnung an der Tonbergstraße ein Brand ausgebrochen. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde in der Wohnung ein 62-jähriger Mann tot aufgefunden. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 62-Jährige eines natürlichen Todes gestorben. Danach brach das Feuer in der Küche aus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.