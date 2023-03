Trat hinter einem Bus auf die Straße: Auto erfasst Zehnjährige in Cotta

Am Donnerstag ist ein Mädchen an der Haltestelle „Arthur-Weineck-Straße“ von einem Auto angefahren worden. Sie war hinter einem Bus auf die Straße gelaufen.

Dresden. Am späten Donnerstagnachmittag ist ein Mädchen auf der Steinbacher Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Das Kind lief an der Haltestelle „Arthur-Weineck-Straße“ hinter einem Linienbus auf die Fahrbahn und wurde von einem Multivan erfasst. Die Zehnjährige kam in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht, so die Polizei.