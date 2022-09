An der Dresdner Straße ist am Sonntagvormittag ein Junge von einem Opel erfasst worden. Das Kind wollte offenbar noch einen Bus erreichen, der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen.

Dresden. Bei einem Unfall an der Dresdner Straße in Cossebaude ist am Sonntagvormittag ein Kind verletzt worden. Der Junge rannte an der Haltestelle „Ludwigstraße“ über die Straße, weil er offenbar noch einen Bus der Linie 68 erreichen wollte. Das bemerkte der Fahrer eines Opel Vectra zu spät, der Wagen erfasste das Kind.

Es wurde über die Motorhaube geschleuderte und fiel unter den Bus, wurde aber glücklicherweise nicht eingeklemmt. Der Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Kameraden der Wache Übigau und der Stadtteilfeuerwehr waren im Einsatz. Die Dresdner Straße musste für rund 45 Minuten gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Ursache.

