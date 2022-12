Christoph Ackermann wird Schulleiter des Kreuzgymnasiums Dresden

Dresden. Christoph Ackermann wird ab dem kommenden Schuljahr Schulleiter des Dresdner Kreuzgymnasiums. Das hat der Kirchenbezirksvorstand des Kirchenbezirks Dresden Mitte beschlossen. Die derzeitige Schulleiterin Heike Britz geht zum Schuljahresende in den Ruhestand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christoph Ackermann wird ab dem 1. August 2023 neuer Schulleiter für das Dresdner Kreuzgymnasium. © Quelle: Foto: privat

Wie die Träger der Schule, die beiden Dresdner Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirke, mitteilten, ist Ackermann seit über 20 Jahren am Evangelischen Kreuzgymnasium Lehrer für Geschichte und Deutsch und bereits Teil des Schulleitungsteams. „Herr Ackermann kennt das Haus seit langem und ist ihm eng verbunden. Seine Referenzen und Kompetenzen lassen keinen Zweifel, dass er bestens geeignet ist, die Schule zu leiten und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden“, so Superintendent Christian Behr.

Ackermann möchte einen Beitrag zur Herstellung von Bildungsgerechtigkeit leisten

Christoph Ackermann hat bereits konkrete Pläne für die Zeit als Schulleiter. So möchte er den Generationswechsel des Kollegiums aktiv gestalten und zugleich den beruflichen Einstieg für junge Lehrer am Kreuzgymnasium attraktiv machen. „Ich freue mich auf dieses Amt in einem Kollegium, das die Gestaltung und Fortentwicklung des Kreuzgymnasiums immer als eine gemeinschaftliche Aufgabe verstanden hat“, sagt Ackermann. „Eine dieser Aufgaben, die mir dabei persönlich am Herzen liegt, ist es, als evangelische Schule auch einen Beitrag zur Herstellung von Bildungsgerechtigkeit zu leisten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von cs