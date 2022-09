Christian Piwarz lädt zur Bürgersprechstunde nach Loschwitz

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Piwarz veranstaltet am 28. September eine Bürgersprechstunde. Interessierte Bürger können konkrete Fragen zu Themen im Wahlkreis stellen.

Dresden. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Piwarz lädt am Mittwoch, 28. September, zwischen 16 und 18 Uhr zur Bürgersprechstunde in das Stadtbezirksamt Loschwitz an der Grundstraße 3 ein. Gemeinsam mit Matthias Dietze, dem Sprecher für Bildung und Jugend der CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat, steht er zu allen Themen der Stadt- und Landespolitik Rede und Antwort. Interessierte Bürger sind mit ihren Anliegen und Fragen zu konkreten Themen im Wahlkreis – von Loschwitz über Pillnitz, Prohlis bis Laubegast – eingeladen. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Anmeldung unter 0351 493 55 20 oder christian.piwarz@slt.sachsen.de

