Milliarden-Investition fix: Chiphersteller aus Taiwan plant Werk in Dresden

Dresden. Es ist eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre: Der taiwanesische Chipkonzern TSMC will eine neue Chipfabrik in Dresden eröffnen. Das bestätigte der Vorstand des Konzerns am Dienstagmittag, nachdem es bereits am Montag entsprechende Gerüchte gegeben hatte. Die neue Fabrik soll bis Ende 2027 im Norden der Landeshauptstadt in der Nähe des Flughafens gebaut werden. Der Spatenstich ist bereits Ende kommenden Jahres geplant.

Insgesamt hat die Investition ein Volumen von zehn Milliarden Euro, hieß es am Dienstag in Dresden. Fünf Milliarden Euro Förderung gibt die Bundesregierung, die Europäische Kommission muss ihr aber noch zustimmen. Der Freistaat Sachsen wird das Projekt nicht finanziell fördern, aber für einen dreistelligen Millionenbetrag die Infrastruktur um den Standort entwickeln.

Chips für die Automobilindustrie

TSMC soll am Dresdner Werk vor allem Chips für die Automobilbranche produzieren – aber auch für Haushaltselektronik. Die neue Fabrik wird ein sogenanntes Gemeinschaftsunternehmen mit den Unternehmen Infineon, Bosch und NFX sein, die bereits in Dresden aktiv sind. Die drei kleineren Partner werden jeweils zehn Prozent am Projekt halten.

Rund 2000 Arbeitsplätze sollen am neuen Standort entstehen. Um den Fachkräftebedarf in der wachsenden Mikroelektronik-Branche zu stärken, plant die Landesregierung ein neues Ausbildungszentrum. Es soll jährlich 700 bis 1000 neue Arbeitskräfte für die Unternehmen bereitstellen. Der erste Ausbildungsjahrgang soll frühestens 2026 starten.

Kretschmer: Ich bin froh und stolz

„Ich bin froh und stolz, dass der Freistaat mit seinen Standortvorteilen überzeugen konnte“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zur Entscheidung aus Taiwan. „Die geplante Ansiedlung hier bei uns im Herzen von Europa ist eine große Chance. Sie wird auf alle Regionen des Freistaates ausstrahlen mit positiven Effekten bei Beschäftigung und Wertschöpfung.“

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) lobte die „größte Einzelinvestition eines Unternehmens im Freistaat Sachsen seit 1990“. Sie werde für einen „kräftigen Wachstumsschub“ sorgen: „Auch die breite Zulieferindustrie und der sächsische Mittelstand werden von dieser Investition profitieren. TSMC ist eine gute Ergänzung zum E-Auto-Standort Sachsen.“

Der taiwanische Chipkonzern TSMC ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Halbleiterhersteller. © Quelle: David Chang/dpa

Die Wasserversorgung ist ein Thema

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sagte, es gelte nun, für die „absehbar steigende Nachfrage nach ÖPNV- und Wohnungsangeboten“ tragfähige Lösungen zu entwickeln: „Heute dürfen wir mit all unseren Partnern in Stadt und Land kurz innehalten und uns über diesen Erfolg freuen, ab morgen wird die intensive Ansiedlungsarbeit entschlossen und mit ganzer Kraft fortgesetzt.“

Die Gespräche zwischen Landesregierung und Unternehmen über eine Ansiedlung in Sachsen wurden in den vergangenen zwei Jahren geführt. Im April dieses Jahres seien letzte Details geklärt worden, hieß es vonseiten der Regierung. Neben der Frage, wie ausreichend Fachkräfte bereitgestellt würden, spielten auch die Wasserversorgung dem Vernehmen nach eine große Rolle. Schon jetzt sind die großen Werke des Chip-Standortes in Dresden für 50 Prozent des Wasserbedarfs verantwortlich. Die Wasserversorgung zur geplanten Fabrik soll nun ausgebaut werden. Für das taiwanesische Unternehmen soll zudem wichtig gewesen sein, dass ausreichend Schulen und Kindertagesstätten für die Familien der Mitarbeiter in Dresden und der Region zur Verfügung stehen.

Das ist der weltgrößte Chiphersteller TSMC Die Produkte des taiwanesischen Großkonzerns stecken in vielen iPhones, Computer-Prozessoren oder Grafikkarten: TSMC beherrscht die Fertigungsprozesse für besonders miniaturisierte und sparsame Chips und ist damit ein Schlüsselunternehmen für Smartphone-Anbieter wie Apple. Nach Umsatz gilt TSMC als größter Chiphersteller der Welt noch vor Intel und Samsung. Das 1987 gegründete Unternehmen aus Hsinchu zählt heute mehr als 50.000 Mitarbeiter weltweit. Die großen TSMC-Werke sind am Firmenstandort in Taiwan angesiedelt. Angesichts der Spannungen mit Peking gilt dies jedoch als geopolitisches Risiko für die gesamte Elektronikbranche. In Dresden plant TSMC nun vor allem Chips für die Autoindustrie herzustellen. Mit der Ausbreitung vernetzter Fahrzeuge und Elektroautos wird der Bedarf der Branche immer größer. Auch in den USA plant TSMC ein neues Werk: Die Inbetriebnahme des neuen Standorts im Bundesstaat Arizona wurde wegen des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften zuletzt auf 2025 verschoben.

Mikroelektronik-Cluster wird ausgebaut

Der Mikroelektronik-Standort in Dresden ist bereits jetzt das größte Mikroelektronik-Cluster in Europa. Mit der Neuansiedlung wird dessen Bedeutung und der Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland gestärkt. In Dresden hatte zuletzt Bosch eine der modernsten Chipfabriken eröffnet: Das Investitionsvolumen lag bei einer Milliarde Euro. 700 Angestellte sollen dort in Zukunft arbeiten. Auch Infineon plant in der Landeshauptstadt bis 2026 ein neues Werk mit rund 1000 Arbeitskräften. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt investiert Intel für mehr als 30 Milliarden eine Chipfabrik, knapp 10 Milliarden Euro kommen vom Bund.

Auf dem 50 Hektar großen Gelände in Dresden will TSMC zunächst eine Fabrik bauen. Das Gelände sei aber groß genug, um dort bei Bedarf auch eine zweite Fertigung unterzubringen, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen.