﻿Rolle rückwärts in Dresden: CDU und FDP beim Haushalt mit dabei

Erst bekam die FDP den Stuhl vor die Tür gesetzt, dann kündigte die CDU eine Denkpause an. Nun aber wird doch in großer Runde über den Haushalt 2023/2024 verhandelt. Das sind die Gründe.

Dresden. An den Verhandlungen über den städtischen Doppelhaushalt 2023/2024 sind nun doch fünf Stadtratsfraktionen beteiligt. Die grün-rot-roten Parteien wollten zunächst ohne die FDP verhandeln, die sich als unsicherer Kantonist erwiesen habe. Nach den gescheiterten Bürgermeisterwahlen vom Donnerstag im Stadtrat hatte zudem CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger eine Denkpause für die Haushaltsberatungen angekündigt. Am Montag aber saßen neben Grünen, Linken und SPD auch CDU und FDP mit am Verhandlungstisch.