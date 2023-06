﻿Bunter Sommer statt BRN: So lief das Straßenfest am Martin-Luther-Platz

Dresden. Am Sonntagnachmittag fiel der Druck ab von Paul Grau, er konnte sich entspannt vor eine Bühne setzen und der Musik lauschen. Der 26-Jährige war Veranstalter des ersten „Bunten Sommer Neustadt“, einer Art kleinen Schwester der Bunten Republik Neustadt (BRN), die in diesem Jahr ausfallen musste. Grau wollte es nicht hinnehmen, dass am traditionellen BRN-Wochenende gar nichts passiert in der Neustadt und organisierte das Straßenfest am Martin-Luther-Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben gerade mal die Fässer gezählt“, sagt der Veranstalter, „ein großer Erfolg ist es nicht. Wir hoffen, dass wir es ohne Minus hinbekommen.“ Wichtiger sei ohnehin die Rückkopplung der Bewohner, und die hätten ihm auf die Schulter geklopft und sich herzlich bedankt. „Dafür machen wir es“, sagt der junge Mann, der von einem Verein unterstützt wird. Die einzigen Unzufriedenen seien die Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz gewesen, die drei Tage lang im Einsatz waren, aber nichts zu tun hatten. Sicher auch deshalb, weil das Mitbringen von Alkohol in die Partymeile nicht gestattet war.

Paul Grau will nach einer ersten Bilanz in den nächsten Tagen mit seinen Mitstreitern entscheiden, ob es einen zweiten Bunten Sommer geben wird. „Mir wäre es ja lieber, wenn es im nächsten Jahr wieder die BRN geben würde“, sagt er, Gesamtveranstalter für ein so großes Stadtteilfest will er aber nicht werden. „Ich hatte mit dem Bunten Sommer ein Probierfeld und musste viele Hürden überwinden“, erklärt der 26-Jährige. In zwei Wochen will er mit dem gleichen Konzept wie am Luther-Platz ein Straßenfest organisieren. „Aber das muss noch durchgeplant werden, da liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagt er.

DNN