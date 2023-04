Vier Personen auf der Rückbank: Polizei stellt Schleuser in der Stadt

Dresden. Im Regelfall werden mutmaßliche Schleuser eher in der Region um Dresden von Beamten gestellt. Am Donnerstag jedoch nahm die Bundespolizei im Stadtgebiet einen Verdächtigen ins Visier. Er war mit seinem Skoda an der Anschlussstelle Südvorstadt von der A 17 abgefahren und unterwegs in Richtung Innenstadt.

Verdächtig für die Beamten: Auf der Rückbank des Wagens drängten sich vier Personen. Sie und auch der Beifahrer konnten bei der Kontrolle keine Dokumente vorweisen. Nach eigenen Angaben stammen die Personen aus Syrien und sind zwischen elf und 28 Jahren alt.

Der Fahrer, ein 26 Jahre alter Usbeke, ist am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Pirna vorgeführt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft.