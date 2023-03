Dresden: Bürgersprechstunde zum weiteren Vorgehen auf der Augsburger Straße

Landtagsabgeordneter Martin Modschieler (CDU) lädt am 14. März zur Bürgersprechstunde mit Stadtrat Steffen Kader (CDU) ein. Im Mittelpunkt stehen die Pläne zur Sanierung der Augsburger Straße.

Dresden. Der Landtagsabgeordnete Martin Modschieler (CDU) lädt am kommenden Dienstag, den 14. März von 17 bis 19 Uhr zu einer gemeinsamen Bürgersprechstunde mit Stadtrat Steffen Kader (CDU) in das Wahlkreisbüro am Hüblerplatz ein.

Verbesserung auf Kosten der Anwohner?

Im Mittelpunkt der Sprechstunde stehen die Pläne zur Sanierung der Augsburger Straße. Um zukünftig die Linien 64 und 65 der DVB auf der Straße verkehren zu lassen, sollen eine Reihe von Parkplätzen wegfallen. „Die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung ist ein wichtiges Thema für den Wahlkreis. Aber natürlich müssen auch die Interessen der Anwohner berücksichtigt werden“, sagt Modschieler. „Nach den derzeitigen Plänen der Stadt wird sich die angespannte Parkplatzsituation in Striesen noch einmal verschärfen. Hier braucht es mehr Augenmaß für die örtlichen Gegebenheiten.“

Alle Bürger, die Fragen, Kritik oder Anregungen zur Sanierung der Augsburger Straße haben, sind herzlich zu der Bürgersprechstunde eingeladen. Um Anmeldung und Terminvereinbarung wird gebeten. Per E-Mail an buero@martin-modschieler.de oder telefonisch an 0351/43837348.