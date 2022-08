Dresden. Am Dienstagabend staunten Rettungskräfte in Dresden-Bühlau nicht schlecht. Sie wurden gegen 21.15 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen. Als sie in der Wohnung eintrafen, bemerkten sie schnell mehrere Cannabispflanzen in einem der Räume. Alarmierte Polizisten fanden anschließend etwa 30 Pflanzen und Utensilien zur Aufzucht vor. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

