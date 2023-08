﻿Zeit- und Kostenplan für BSZ-Neubau in Dresden sind ambitioniert

Dresden. Es war irgendwie sinnbildlich für ein Projekt voller Stolpersteine: An der Freiberger Straße in Dresden wurde am Donnerstag der Grundstein für das Berufliche Schulzentrum „Franz Ludwig Gehe“ gelegt. Als der Betonquader mit der Zeitkapsel mit einem Kran in der Baugrube versenkt werden sollte, rutsche beim Anheben erstmal der Deckel runter. Aber den neuen Standort hat das Berufsschulzentrum ja auch nicht im ersten Anlauf erhalten.

„Was lange währt, wird gut“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bei der Grundsteinlegung auf dem Gelände des alten Kohlebahnhofs. Das BSZ war schon an der Bünaustraße und am Berthelsdorfer Weg angesiedelt. Derzeit teilt es sich einen Standort mit dem Gymnasium Gorbitz am Leutewitzer Ring.

Nach alter Tradition schlägt Oberbürgermeister Dirk Hilbert mit einem Hammer auf den Grundstein und spricht gute Wünsche für das Gelingen des Bauprojekts und der späteren Nutzung des Gebäudes aus. Ein Bauarbeiter, Kultusminister Christian Piwarz, Schulleiter Lars-Detlef Kluger und Ines Neumer vom Amt für Schule schauen ihm auf die Finger. © Quelle: Michael Lukaszewski

Weil dort auf Dauer der Platz nicht reicht, war schon ein alter Schulstandort in Prohlis an der Boxberger Straße für das Gehe-BSZ im Gespräche. Doch dann kam der Bedarf für das BSZ Elektrotechnik dazwischen und die Stadt plante eine große Rochade. Die Elektrotechniker, derzeit am Strehlener Platz, gehen nach Prohlis und das Gehe-BSZ kommt an die Freiberger Straße. Hier war ursprünglich eine Oberschule geplant. So kam noch ein Jahr Umplanung dazu, bevor im Frühjahr der Bau begann.

OB verweist auf TSMC-Ansiedlung

Nun sei ein „optimaler Standort“ gefunden, meinte der OB, für eine Schule mit perspektivisch 1400 Schülern, von denen im Schnitt 800 täglich ihre Schul-Blöcke am BSZ absolvieren. Nicht zuletzt durch die Ansiedlung des Halbleiter-Giganten TSMC würden im Dresdner Norden in den nächsten Jahren 10 000 neue Arbeitskräfte benötigt. Dafür gelte es, mit guter Ausbildung für Nachwuchs zu sorgen, unterstrich der OB die Bedeutung der Berufsschulen. Mit der geplanten Drei-Feld-Sporthalle entstehe auch weitere Infrastruktur für die sportbegeisterten Dresdner.

Stahl und Beton prägen derzeit das Baufeld für den Neubau des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Franz Ludwig Gehe an der Freiberger Straße in Dresden. © Quelle: Michael Lukaszewski

Die BSZ seien eine „qualitatives Pfund“ der Berufsausbildung, mit dem Sachsen deutschlandweit wuchern könne, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). 60 Einrichtungen gibt es in Sachsen. Im nächsten Jahr steht die Überprüfung des Standort-Netzes an, das 2021 nach heftigen Diskussionen vom Freistaat definiert worden war. „Wir müssen darum kämpfen, auch in Zukunft möglichst viel davon zu erhalten“, erklärte Piwarz.

Nach Reform weniger Lehrlinge

Das Gehe-BSZ hatte bei der Standortreform beispielsweise die Ausbildung von Touristikern abgeben müssen. Früher gab es in Dresden, Leipzig und Rodewisch 75 Lehrlinge in diesem Bereich. Jetzt gibt es die Ausbildung allein in Rodewisch und „nur noch 20 Auszubildende“, meint BSZ-Chef Kluger.

Die Visualisierung zeigt, wie das BSZ ab Sommer 2025 aussehen soll. Das Lehrgebäude rechts ist mit einem Verbindungsbau (Foyer, Mensa, Lounge) mit der Turnhalle (links) verknüpft, auf deren Dach ein Kleinspielfeld geplant ist. Dort soll dann die Fassade als Ballfang dienen. Ob über dem Spielfeld ein Netz notwendig ist, soll abgewartet werden. © Quelle: ARGE Junk & Reich | Hartmann + Helm, Weimar

Auch als Kompensation für die Strukturänderungen bekommt seine Schule im Neubau ein Berufliches Gymnasium. „Das Durchhalten und Kämpfen hat sich gelohnt“, meinte der Kultusminister und lobte die „gute Verknüpfung von Oberschule und Gymnasium“ in einem beruflichen Gymnasium, dass auch die Studierfähigkeit schaffe.

Hindernisse aus dem Weg geräumt

Kämpfen müssen nun die Verantwortlichen für den Bau. Im Sommer 2025 soll die Schule fertig sein. Viele Hindernisse wurden bis heute schon aus dem Weg geräumt. Nicht nur die Ablagerungen auf dem Gelände eines alten Kohlebahnhofs wurden beseitigt, sondern auch Eidechsen immer wieder eingesammelt und an den Stadtrand umgesiedelt.

Ein Hobby-Forscher hatte die eigentlich als verschollen geltende Flockenblumen-Blattschneiderbiene entdeckt. Auch für solche Insekten wurde ein Domizil am Rande des Schulgeländes im Weißeritz-Grünzug geschaffen.

Kostenexplosion belastet Auftragsvergabe

42,5 Millionen Euro Gesamtausgaben standen in der Beschlussvorlage für den Stadtrat 2021. Heute ist von 46 Millionen die Rede. 14 Millionen Euro kommen vom Land, die schwarz-grün-rote Koalition im Landtag hatte wieder ein Stadtbudget für die Kreisfreien Städte aufgelegt, Dresden kann über seinen Anteil frei verfügen.

Doch die Kostenexplosion durch die Krisen der jüngeren Zeit reißen nicht ab. Bei der Aluminium-Verkleidung für die Schule kostet heute allein der Unterbau so viel wie vor ein paar Jahren noch die ganze Fassade. So gehen die Schwierigkeiten des Neubauprojekts mit jeder Ausschreibung von Bauleistungen weiter.

Der Bau Entstehen werden ein Schulgebäude mit angeschlossener Dreifeld-Sporthalle (Kleinspielfeld auf dem Dach im vierten Geschoss) sowie Sport- und Außenanlagen sowie eine Tiefgarage und Fahrradstellplätze, die nicht überdacht, aber auch für Lastenfahrräder geeignet sind. Planung und Ausführung berücksichtigen aktuelle Standards des nachhaltigen Bauens und des Klimaschutzes (z. B. Dach- und Fassadenbegrünung, Photovoltaik, Artenschutz). Regenwasser wird auf dem Gelände verrieselt. Das Gebäude liegt im überschwemmungsgefährdeten Gebiet und ist daher 60 Zentimeter über der Hochwassermarke von 2002 geplant. Die Tiefgarage kann volllaufen.

