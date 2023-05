Brückentag nach Vatertag: Wie hat Dresdens Verwaltung geöffnet?

Marode Häuser

Einsturzgefahr in Pirna: So schlimm steht es um die Gebäude in der Maxim-Gorki-Straße

In der Maxim-Gorki-Straße in Pirna wird nun Ausmaß der Schäden an den Gebäuden mit den Hausnummern 5 und 6 sichtbar. Beide sind marode. Am Dienstag regnete es Scherben, daraufhin rückte die Feuerwehr wegen Einsturzgefahr an.