﻿Wochen nach Schulstart in Dresden: Brisante Entscheidung über Schulaufnahme

Seit Ende August läuft das Schuljahr. Wochen später hat das Oberverwaltungsgericht über strittige Schulaufnahmefälle in Dresden entschieden. Die Umstände sorgen für besonderen Wirbel.

Dresden. Ungewöhnlicher Vorgang an einer Dresdner Schule: Mehrere Wochen nach dem Schuljahresstart haben Richter über die Schulaufnahme an der Gemeinschaftsschule Albertstadt entschieden. Die Schule muss zwei Schüler zusätzlich aufnehmen. Der Fall berührt eine brisante Problematik.

Die Gemeinschaftsschule hat im Sinne der Inklusion ein blindes Kind in die fünfte Klasse aufgenommen. Daher sollte die Schülerzahl in der Klasse des Kindes in Abstimmung mit den zuständigen Ämtern auf 20 begrenzt werden. Angesichts von viel mehr Anmeldungen als Plätzen an der Schule hätte die Obergrenze der Klasse bei 28 Schülern gelegen.