Dresden. In Dresden-Briesnitz ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr kollidierte ein E-Scooter-Fahrer mit einem Fußgänger. Der Fahrer war auf dem Radweg der Hamburger Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und fuhr auf die Meißner Landstraße. Dabei stieß er mit dem 73-Jährigen zusammen, welcher die Meißner Landstraße an einer Ampel überquerte. Der Fußgänger verletzt sich dabei schwer.

Von Sp