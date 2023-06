Feuerwehr

Dresden: Brennende Müllverarbeitungsmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Am Donnerstag kam es auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens zu einem Brand (Symbolbild).

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung in einem Entsorgungsunternehmen alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache stand eine Müllverarbeitungsmaschine in Flammen.