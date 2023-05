﻿Dresden Neustadt: Brauerei Schwingenheuer stellt Betrieb ein

Dresden. Christian Schwingenheuer kann nicht mehr. Zu kräftezehrend war der Existenzkampf während der Pandemie für den Brauer aus der Dresdner Neustadt. „Aus gesundheitlichen Gründen und wegen Personalmangel, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, stellen wir die Produktion und Auslieferung von Bier ab sofort bis auf Weiteres ein“, teilt Schwingenheuer am Donnerstag über seine Internetseite mit.

Seit 2002 braut Schwingenheuer in und für die Neustadt, sein Bier gab es in Kneipen, bei Festen und in einigen Geschäften und Bio-Läden. Damit ist jetzt Schluss, die Brauerei produziert nicht mehr, sondern konzentriert sich nun auf ihr zweites Standbein, die „Erwachsenenbildung“, wie Schwingenheuer es nennt. „Denn für Teilnehmer von Brauseminaren und Expeditionen ins Bierreich ändert sich nichts“, heißt es in der Mitteilung auf der Internetseite. „Die Veranstaltungen finden unverändert und entsprechend der Planung statt. Wir freuen uns weiterhin über Gutscheinerwerbe, Reservierungen und Buchungen.“

80 Prozent weniger Umsatz während Pandemie

Bekannt wurde Schwingenheuer etwa mit der Sorte „Elbhang Rot“. Die letzte Charge des Rotbiers gehe noch in den Verkauf, danach ist Schluss, so Schwingenheuer. „Die Krise und der Kampf mit den Ämtern hat mich krank gemacht”, sagte der Brauer dem Nachrichtenportal „Neustadt-Geflüster“. Durch die pandemischen Beschränkungen brachen seine wichtigsten Einnahmequellen Indoor-Veranstaltungen, Gastronomie-Belieferung und Volksfeste weg. Die Folge war ein Umsatzrückgang von 80 Prozent, erzählte der Brauer „Neustadt-Geflüster“.

Er beantragte Überbrückungshilfen und Kurzarbeitergeld für seine Mitarbeiter, doch es reichte nicht. Eigenen Angaben zufolge brauchte er seine Rücklagen, die er eigentlich für die Rente beiseitelegte, während der Krisenjahre auf. Und nun, zu Beginn der Biergarten- und Volksfestsaison ist Schluss. Energie und Perspektive fehlen Schwingenheuer, um selbst weiterzumachen. Abgeben würde er das Tagesgeschäft aber. „Wir hoffen, einen Nachfolger für die Weiterführung des Brauereibetriebes zu finden, und sind für Hinweise dankbar“, ist auf der Brauerei-Internetseite zu lesen.

Schwingenheuer will keine Spenden

Ein Fan der Brauerei startete über die Internetseite gofundme.com eine Spendensammelaktion. Über 150 Spender brachten gemeinsam mehr als 3000 Euro auf, allerdings ist die Aktion nicht mit Schwingenheuer abgesprochen. Denn der Aufruf sei nicht in seinem Sinn, sagte er „Neustadt-Geflüster“. “Einen Brauer brauche ich, der das Geschäft übernehmen kann und Gesundheit, aber bitte kein Geld”.

Die letzten Flaschen des Neustadt-Bieres können Fans, solange der Vorrat reicht, beim Werksverkauf in der Schönbrunnstraße 1 erwerben. Geöffnet ist der Laden dienstags und donnerstags von 13 bis 19 Uhr.

