Dresden braucht ein neues Klimaschutzkonzept

die Zeit drängt: Dresden braucht ein Klimaschutzkonzept, das Wege aufzeigt, wie die Stadt bis 2035 klimaneutral werden kann. Noch ist Dresden meilenweit von der Klimaneutralität entfernt, aber das alte Konzept stammt aus dem Jahr 2013 und beschreibt die Ziele bis 2030. Vor zehn Jahren war die Welt noch eine andere mit günstigem Erdgas und Strom, die Programmatik ist längst von der Zeit überholt. Noch zwölf Jahre bleiben für das hohe Ziel Klimaneutralität.

Die rauchenden Schornsteine des Innovationskraftwerkes Dresden-Reick. Sachsen-Energie wird im Ausschuss sein Dekarbonisierungskonzept vorstellen. © Quelle: imago

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen will das neue Konzept noch vor dem Ende dieser Wahlperiode vorlegen - im Mai 2024 wählt Dresden einen neuen Stadtrat. Dass es nicht schneller ging, so die Bürgermeisterin, liege auch am Machtpoker im Rathaus. Von September 2022 bis Januar saß sie zu Hause, weil sich Oberbürgermeister und Stadtrat nicht auf die Personen einigen konnten, die die Bürgermeisterämter besetzen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Stadt im April 2022 die externen Experten schasste, die das Konzept überarbeiten sollten. Das hat die Abläufe nicht beschleunigt. Die Zeit drängt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Das ist die größte Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst. Verdi-Chef Frank Werneke zur Einigung im Tarifstreit

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Kahlschlag am Holunderweg zwischen Stauffenbergallee und Jägerstraße in der Dresdner Neustadt. Archivfoto vom Februar 2022. © Quelle: Anja Schneider

Kahlschlag am Holunderweg: Stadtrat hat zum Fall entschieden

Die Abholzung eines kleinen Wäldchens auf privatem Grund und Boden in der Dresdner Neustadt sorgte für Protest. Jetzt – reichlich ein Jahr später – war der Fall Thema im Stadtrat. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst haben sich geeinigt. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Kompromiss nach langen Kämpfen

Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, bekommt bald deutlich mehr Geld. Gewerkschaften und Arbeitgeber einigen sich nach stundenlangen Verhandlungen in Potsdam auf einen „historischen“ Tarifanstieg. Die Kommunen sehen Zusatzkosten in Milliardenhöhe auf sich zukommen. Jetzt lesen

Termine des Tages

Thementag „Fahrradstraße“ - Schwerpunktkontrolle bei Aktion „Respekt durch Rücksicht“. Die Polizeidirektion Dresden und das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Dresden kontrollieren heute den Verkehr an der „Radroute Dresden Ost“. Verkehrsteilnehmer werden dabei über die dort speziell geltenden Verkehrsregeln informiert.

17 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klima (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Eigenbetrieb Stadtentwässerung) - Es geht unter anderem um den Antrag der Dissidenten-Fraktion zur Aufnahme von Lastenfahrrädern in das Dresdner MOBI-Angebot und die zeitliche Erweiterung der Filmnächte am Elbufer.

19 Uhr: Ausstellungseröffnung „Köpfe – Dresdner Portraits – Fotografien von David Nuglisch“ im Stadtarchiv Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, 01099 Dresden.

Was heute wichtig wird

Offshore-Windpark in der Nordsee. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Nordseegipfel mit Bundeskanzler Scholz zu Offshore-Windenergie in der Nordsee: Der belgische Regierungschef Alexander De Croo hat neben Kanzler Olaf Scholz auch die Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, Irland, Großbritannien, Luxemburg, Norwegen sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingeladen. Es soll um den Ausbau von Windparks in der Nordsee gehen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Fast jeder hat ihn schon mal gehabt: einen Ohrwurm. (Symbolbild) © Quelle: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa/Sy

... Ohrwürmer: Warum manche Lieder einfach im Kopf bleiben

Es ist der Traum aller Musikproduzenten: Einen echten Ohrwurm zu schaffen. Doch wieso bleiben uns manche Lieder im Gedächtnis und andere nicht? Ein Forscher aus Australien – aus dem Land, aus dem der wohl bekannteste Ohrwurm stammt – ist dem Phänomen auf den Grund gegangen. Jetzt lesen

