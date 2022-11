﻿Dresden braucht dringend neues Spitzenpersonal

Stefan Szuggat will Dezernent in Dortmund werden.

Dresden. Dass in einer Verwaltung Amtsleiterstellen über einen gewissen Zeitraum vakant bleiben, ist nicht ungewöhnlich. Im Dresdner Rathaus entfalten die Vakanzen allerdings mit fünf unbesetzten Bürgermeisterstellen zusammen Wirkung. So hat sich Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann a. D. (Die Linke) am 30. September aus dem Amt verabschiedet, aber auch Sozialamtsleiterin Susanne Cordts ist in den Ruhestand getreten. Damit hat ein Ressort, das aktuelle Herausforderungen wie die Flüchtlingskrise oder die Wohngeldreform zu stemmen hat, kein Führungspersonal.

Probleme fallen mit fünf unbesetzten Beigeordnetenstellen zusammen

Sollte der Amtsleiter zum Dezernenten gewählt werden, würde das die personellen Probleme in der Führungsriege des Rathauses verschärfen. Fünf Amtsleiterstellen sind ge­genwärtig nicht ordentlich besetzt: das Rechnungsprüfungsamt, das Jugendamt, das Sozialamt, das Hochbauamt und die Städtischen Bibliotheken werden kommissarisch geführt. Noch dieses Jahr werden auch der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen und das Umweltamt neues Spitzenpersonal benötigen.

Fünf Stellen nicht ordentlich besetzt

Für Szuggat würde sich der Kreis schließen, wenn er zum Beigeordneten gewählt wird, er hat an der Technischen Universität Dortmund Raumplanung studiert. In Dresden leitete er das Stadtplanungsamt in einer Phase des Baubooms, der nach der Bankenkrise gegen 2012 einsetzte. In Dresden wird Architektur besonders kritisch diskutiert, insofern ist die Bilanz von Szuggat durchaus nicht unumstritten.

Amtsleiter in einer Phase des Baubooms

Der Stadtrat in Dortmund hat 90 Mitglieder, die SPD stellt mit 27 Mandaten die stärkste Fraktion, gefolgt von den Grünen mit 22 Mandaten und der CDU mit 20. Amtsinhaber Ludger Wilde beendet seine achtjährige Dienstzeit als Dezernent am 14. Februar 2023, sein Nachfolger soll seinen Dienst am 15. Februar antreten.

Dienstantritt am 15. Februar 2023

Der Leiter des Stadtplanungsamtes bestätigte gegenüber DNN seine Ambitionen und erklärte: „Ich bin einer der Bewerber. Die Wahl findet aber erst am 10. November statt. Bis dahin bleibt das Ergebnis abzuwarten.“ Unter acht Bewerbern für den Posten hat Szuggat bei den Fraktionen die meisten Punkte gesammelt, aber wie in Dresden gilt auch in Dortmund: Gewählt ist man erst, wenn man eine Mehrheit im Stadtrat erhalten hat.

Szuggat hat die meisten Punkte gesammelt

In einem Schlüsselressort der Stadtverwaltung deutet sich an der Spitze ein Wechsel an: Stefan Szuggat, seit 2010 Leiter des Stadtplanungsamtes, steht vor dem Absprung nach Dortmund. Szuggat hat sich als Dezernent für Umwelt, Planen und Wohnen beworben und gilt als aussichtsreichster Bewerber.