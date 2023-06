Am Montagvormittag hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Dresden-Naußlitz Feuer gefangen.

Dresden. Am Montag gegen 11.15 Uhr ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses an der Kohlsdorfer Straße in Naußlitz in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.