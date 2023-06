﻿Brand in Wohnung am Omsewitzer Ring in Dresden

Dresden. Am Freitagmorgen brannte gegen 8.20 Uhr am Omsewitzer Ring eine Wohnung in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, fanden sie jede Menge Unrat, der in Flammen stand. Personen befanden sich allerdings nicht in der Wohnung.

Die Feuerwehr löschte den Brand, trotzdem bleibt die betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache.

DNN