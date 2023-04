﻿Dresden: Brand in Keller eines Restaurants an der Schloßstraße

In einem Restaurant an der Schloßstraße ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand gekommen. Die genaue Ursache ist bisher unklar.

Dresden. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Ostersonntag in den frühen Morgenstunden zu einer Rauchentwicklung in einem Restaurant nahe dem Dresdner Residenzschloss alarmiert. Dort war es im Keller zu einem Brand gekommen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Rauch bereits im gesamten Kellerbereich ausgebreitet und zog bis in den Gastraum. Die Feuerwehr konnte den Brandherd jedoch schnell ausfindig machen und löschen, verletzt wurde niemand. Anschließend musste das Gebäude aufwendig gelüftet werden.  Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.