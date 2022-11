﻿Dresden: Bordell soll zur Asylunterkunft werden

Der schmucklose weiße Bau in Alttorna soll zur Flüchtlingsunterkunft werden. Eigentlich war dort ein Bordell geplant.

Dresden muss hunderte Asylbewerber aufnehmen und sucht nach Unterkünften. Dabei will die Verwaltung auch eher ungewöhnliche Objekte nutzen. So sind eine Partystätte und ein Bordell in den Fokus geraten.

