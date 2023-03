﻿Kosten für Frühjahrsbepflanzung in Dresden um 21 Prozent gestiegen

Bis Ostern blüht Dresden wieder auf. Wo erstmals gepflanzt wird, wo nicht mehr und welche Tradition Blumenbeete in Dresden haben.

Dresden. Mitte März beginnen Dresdens Stadtgärtner und Stadtgärtnerinnen traditionell mit der Frühjahrsbepflanzung. Bis Ostern soll alles fertig sein. An 40 Standorten mit einer Gesamtfläche von rund 2000 Quadratmetern sowie in 120 Blumenkübeln werden insgesamt 113 600 Frühjahrsblüher in die Erde gebracht.