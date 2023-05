Zeugenaufruf: Unbekannter rammt Bus in Dresden-Blasewitz und flieht

Dresden. In Dresden-Blasewitz ist am Freitagmittag ein Linienbus auf dem Käthe-Kollwitz-Ufer bei einem Unfall beschädigt worden. Bei dem Versuch gegen 13.05 Uhr auf der Schuberthstraße in Richtung Tolkewitz abzubiegen, musste die Fahrerin des Busses aufgrund eines Radfahrers abbremsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein anderes Auto stieß dabei gegen das Heck des Fahrzeugs. Statt zu halten, fuhr der am Unfall Beteiligte anschließend in Richtung Innenstadt davon. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise:(0351) 483 22 33