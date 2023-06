﻿Blasewitz fördert Gartenkunstprojekt „Parzelle 3“: Wie viel Dankbarkeit hat die Summe verdient?

Dresden. Eigentlich war der Tagesordnungspunkt 7.3 der Sitzung des Stadtbezirksbeirats Blasewitz abgeschlossen. Ausführlich vorgestellt von den Organisatoren, diskutiert und abgestimmt: 16 zu fünf Stimmen für eine Ko-Förderung in Höhe von 10 000 Euro für das Gartenkunstprojekt „Parzelle 3“. Insgesamt belaufen sich die Kosten laut Budget auf rund 45 000 Euro. Doch dann ging die Diskussion noch einmal los. „Haben die sich jetzt gar nicht bedankt für unsere 10 000 Euro?“, empörte sich AfD-Beirat René Lange, als die Antragsteller gegangen waren. Das fand er unmöglich. Es stelle sich für die Fraktion die Frage, ob nicht „fehlende Etikette“ grundsätzlich ein Ablehnungsgrund für Förderanträge sein könne. Sofort gab es von anderen Beiräten Widerspruch.

Was war geschehen? Christiane Mennicke-Schwarz, Leiterin des Kunsthauses Dresden, und ihre beiden Mitstreiter beim Gartenkunstprojekt hatten den Blasewitzer Ratssaal verlassen. Durchaus konsterniert. Denn der Beirat hatte ihnen die beantragten Mittel auf fast die Hälfte zusammengestrichen. Und damit das Unterfangen gestoppt? „Dann kann das Projekt nicht stattfinden“, erklärte Mennicke-Schwarz noch in der Sitzung ganz spontan. Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth versuchte denn auch in der – höchst unüblichen – Nachdiskussion, den Abgang nicht mit Undankbarkeit, sondern eher mit Enttäuschung zu erklären.

Kunsthaus-Außenstation im Kleingarten „Flora I“

Das bestätigte später gegenüber DNN auch Mennicke-Schwarz. „Wenn die Kultur explizit verbindende Wege einschlägt und sich im Stadtteil engagiert, hätte man mehr Wertschätzung erwartet.“ Abschreiben will sie das Gartenkunstprojekt für 2023 aber nicht. „Wir freuen uns natürlich, dass es überhaupt eine Unterstützung gibt, aber wir werden die Konzeption noch einmal komplett neu anfassen müssen. Das vorgeschlagene Vorhaben und die Förderung, insbesondere das kleine Festival, das eines der schönsten Events im Programm ist, liegen jetzt weit auseinander.“ Dennoch lasse sich das Kunsthaus nicht davon abhalten, dem Stadtteil und der Gartenanlage treu zu bleiben: „Wir wollen die Kleingartenfreunde, das Publikum und die Künstler nicht im Stich lassen.“

Seit 2020 hat das Kunsthaus Dresden in der Striesener Kleingartenanlage Flora I eine Außenstation, die Parzelle 3. Dort stellen Künstler aus, die sich mit Natur und Garten beschäftigen, im Laufe der Jahre ist ein – so die Vorlage – „einzigartiges Freiluftmuseum“ entstanden, das das ganze Jahr zu besichtigen ist: mit Kunstobjekten, Wandmalereien, wechselnden Pavillon-Ausstellungen, einem Modellgarten, einem Heilpflanzengarten; es gibt Jahr für Jahr Konzerte, neue Künstler stellen aus. „Ein niederschwelliges kulturelles Angebot“, beschreibt Mennicke-Schwarz. „Sehr inklusiv, stadtteilbezogen, Kunst und Musik, überhaupt nicht elitär... Wir beschreiten neue Wege in der Kulturarbeit, das Projekt ist außerordentlich beliebt.“ Sogar die Kunstzeitschrift „art“ habe darüber schon berichtet.

Mennicke-Schwarz: „Wir arbeiten immer noch mit einem gekürzten Pandemie-Etat“

Das Kulturhaus, eine Einrichtung der Museen der Stadt, betreut dieses Angebot und hat dafür in diesem Jahr ein Budget von 45 150 Euro angesetzt – u. a. für Organisation, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation, Reise- und Transport- sowie Produktionskosten vor Ort. Das wird finanziert aus einer Förderung des Freistaats, die das städtische Kunsthaus in den Stadtteil mitbringt, und Eigenmitteln – die sind begrenzt. „Wir arbeiten immer noch mit einem gekürzten Pandemie-Etat“, sagt Mennicke-Schwarz.

Unter anderem mit Sven-Karsten Kaiser, dem Vorsitzenden der „Flora I“, war sie deshalb nach zwei Jahren wieder in den Stadtbezirksbeirat gekommen, um einen Antrag auf 19 500 Euro Fördermittel zu begründen. Der stieß auf Widerspruch. Das sei insgesamt zu viel Geld für so ein Gartenprojekt, es würden aus verschiedenen Töpfen schon lauter öffentliche Mittel verwendet, die Gestaltung sei zu teuer, andererseits seien die Veranstaltungen zu wenig bekannt geworden.

Kultur im Garten: Beim Konzert in der Parzelle 3 spielte 2021 die Band Leléka aus der Ukraine. © Quelle: Anja Schneider

Kritisiert wurde auch aus Kostengründen unter anderem, dass man nicht stärker Dresdner Künstler zeige (Mennicke-Schwarz: „Musiker und Musikerinnen überwiegen und sind fast ausschließlich aus Dresden, für die Kunst haben wir das spezielle Thema Natur und Garten überregional im Blick.“) und warum es eine PR-Agentur aus Berlin sein müsse (Mennicke-Schwarz: „Das ist ein Dresdner, der nach Berlin gegangen ist. Die Gestaltung umfasst nicht nur Werbung, sondern in den Kosten steckt auch die handwerkliche Herstellung von Schildern.“).

Nachdem Christian Kreß (SPD) dennoch dafür geworben hatte, „nicht zu kleinteilig“ zu denken, „das ist ein anspruchsvolles, gutes Projekt“, machte Monika Aigner (Freie Wähler) den Vorschlag, die Fördersumme auf 10 000 Euro, also fast die Hälfte zu kürzen. Ihr Ergänzungsantrag wurde knapp mit 11 zu 9 Stimmen angenommen, dann ging mit dieser Änderung die Vorlage mit deutlicher Mehrheit durch. Nun wird der gekürzte Etat wohl auch die Kosten für Werbung treffen, die nach Ansicht einiger Beiräte eigentlich verstärkt werden sollte.

