﻿Städtisches Fördergeld für das Werfen von Weihnachtsbäumen

Weihnachtsbaumweitwurf am Schillerplatz – ist das 985,44 Euro Fördergeld vom Stadtbezirk wert? Diese Frage wurde nun im Beirat geklärt.

Dresden. Weihnachtsbaumweitwurf am Schillerplatz – ist das 985,44 Euro Fördergeld vom Stadtbezirk wert? Diese Frage mussten sich die Blasewitzer Beiräte in ihrer ersten Sitzung im März stellen. Im Nachhinein, denn der Weitwurfwettbewerb hatte schon stattgefunden, am 8. Januar als Abschluss der Aktion „Weihnachten rund um den Schillerplatz“ des Gewerbevereins Brückenschlag e.V. Und das Geld war auch schon vorab bewilligt worden – vorbehaltlich. Denn der Beschluss des Beirats über Geld aus dem Haushalt 2023/24 konnte erst jetzt erfolgen.