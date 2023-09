Sie hat den Bombenangriff im Februar 1945 überstanden, die Verstaatlichung zu DDR-Zeiten und die Reprivatisierung nach der Wiedervereinigung. Warum für die traditionsreiche Apotheke jetzt Schluss ist.

Dresden. Wer in den vergangenen Wochen in der Rosen-Apotheke in der Borsbergstraße in Dresden-Striesen sein Rezept vorzeigt, bekam gefühlt öfter als früher gesagt: „Das haben wir nicht da, das müssen wir bestellen.“ An der Medikamentenknappheit, von der zurzeit immer wieder die Rede ist, liegt das aber nicht. Wer nachfragte, erfuhr: „Unsere Apotheke schließt zum Monatsende. Deshalb bauen wir unsere Lagerbestände ab.“